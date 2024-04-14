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Когда Вербное Воскресенье и Пасха в 2024 году

Стали известны даты празднования Вербного Воскресенья и Пасхи в 2024 году. Даты этих праздников зависят от лунного календаря. Поэтому каждый год они разные.

Пасху отмечают в первое воскресенье после полнолуния, следующего за весенним равноденствием (21 марта). Чаще всего она выпадает на период с 4 апреля по 8 мая. В этом году православные христиане отметят Пасху 5 мая.

За неделю до Пасхи отмечают Вербное воскресенье. Официально праздник называется Вход Господень в Иерусалим. Это — день, когда Спаситель вошел в столицу Иудеи. Местные жители, наслышанные о сотворенных им чудесах, бросали ему под ноги пальмовые ветви.

В этом году праздник Входа Господня в Иерусалим выпадает на 28 апреля. Поскольку пальмы в Сибири, да и вообще в России не растут, пальмовые листья российские верующие заменили веточками вербы. Ветки заранее срезают и ставят в воду, чтобы к празднику появились листочки. Именно поэтому в России день входа Господня в Иерусалим называется Вербным Воскресеньем.

Пророщенные веточки, по традиции, надо посадить в землю, чтобы из них выросли деревья. Если ветки освящены в церкви, их ни в коем случае нельзя выбрасывать на помойку. Кстати, то же самое касается продуктов, освященных в церкви на Пасху. Выбрасывать их — большой грех. Даже скорлупу от яиц нельзя выкидывать в мусорный контейнер. Нужно использовать ее в качестве удобрения на даче или приусадебном участке. Если нет возможности по-христиански утилизировать остатки пасхальной трапезы, лучше не освящать продукты в церкви.

После Вербного Воскресенья наступает самая строгая неделя Великого поста. В чистый четверг христиане наводят порядок в доме и готовят пасхальную трапезу — кулич, крашеные яйца, мясные блюда, которые вкушают первый раз после 40-дневного Великого поста.

Главным символом Пасхи считается яйцо, окрашенное в красный цвет. Библейская легенда гласит, что Мария Магдалина пришла к императору Тиберию, чтобы рассказать ему о воскрешении Христа, и в качестве обязательного для такой встречи подношения принесла яйцо. Император отнесся к ее рассказу о восставшем из мертвых Спасителе скептически. Он сказал, что это возможно настолько же, как превращение белого яйца в красное. Тогда прямо у него на глазах яйцо стало алым.

У католиков символом Пасхи считается кролик, который прячет пасхальные яйца. Куличей на Пасху католики не пекут. У них символом праздника являются булочки с корицей или фруктовый торт.

Синоптики еще не дали точного прогноза погоды на Пасху, однако по приметам, в Сибири этот день будет прохладным и пасмурным.

А вот, что говорят приметы относительно погоды в пасхальный день:

  • · Дождь на Пасху предвещает дождливую весну.
  • · Ливень в этот день обещает, что летом хорошо будут расти растения.
  • · Если небо серое, но дождя нет, лето будет прохладным.
  • · Гроза на Пасху или накануне сулит теплую и позднюю осень.

· Отсутствие грозы на Пасху и в предшествующую неделю указывает на прохладную осень.

  • · Таяние снега к Пасхе предвещает богатый урожай.
  • · Снегопад на Пасху предсказывает урожайный и успешный год.
  • · Ясная ночь перед праздником может принести заморозки.
  • · Ясная и солнечная погода в день Пасхи обещает теплое лето и хороший урожай.

религии