Когда Вербное Воскресенье и Пасха в 2024 году

Пророщенные веточки, по традиции, надо посадить в землю, чтобы из них выросли деревья. Если ветки освящены в церкви, их ни в коем случае нельзя выбрасывать на помойку. Кстати, то же самое касается продуктов, освященных в церкви на Пасху. Выбрасывать их — большой грех. Даже скорлупу от яиц нельзя выкидывать в мусорный контейнер. Нужно использовать ее в качестве удобрения на даче или приусадебном участке. Если нет возможности по-христиански утилизировать остатки пасхальной трапезы, лучше не освящать продукты в церкви.