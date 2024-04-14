Когда Вербное Воскресенье и Пасха в 2024 году

Пасху отмечают в первое воскресенье после полнолуния, следующего за весенним равноденствием (21 марта). Чаще всего она выпадает на период с 4 апреля по 8 мая. В этом году православные христиане отметят Пасху 5 мая.
За неделю до Пасхи отмечают Вербное воскресенье. Официально праздник называется Вход Господень в Иерусалим. Это — день, когда Спаситель вошел в столицу Иудеи. Местные жители, наслышанные о сотворенных им чудесах, бросали ему под ноги пальмовые ветви.
В этом году праздник Входа Господня в Иерусалим выпадает на 28 апреля. Поскольку пальмы в Сибири, да и вообще в России не растут, пальмовые листья российские верующие заменили веточками вербы. Ветки заранее срезают и ставят в воду, чтобы к празднику появились листочки. Именно поэтому в России день входа Господня в Иерусалим называется Вербным Воскресеньем.
Пророщенные веточки, по традиции, надо посадить в землю, чтобы из них выросли деревья. Если ветки освящены в церкви, их ни в коем случае нельзя выбрасывать на помойку. Кстати, то же самое касается продуктов, освященных в церкви на Пасху. Выбрасывать их — большой грех. Даже скорлупу от яиц нельзя выкидывать в мусорный контейнер. Нужно использовать ее в качестве удобрения на даче или приусадебном участке. Если нет возможности по-христиански утилизировать остатки пасхальной трапезы, лучше не освящать продукты в церкви.
После Вербного Воскресенья наступает самая строгая неделя Великого поста. В чистый четверг христиане наводят порядок в доме и готовят пасхальную трапезу — кулич, крашеные яйца, мясные блюда, которые вкушают первый раз после 40-дневного Великого поста.
Главным символом Пасхи считается яйцо, окрашенное в красный цвет. Библейская легенда гласит, что Мария Магдалина пришла к императору Тиберию, чтобы рассказать ему о воскрешении Христа, и в качестве обязательного для такой встречи подношения принесла яйцо. Император отнесся к ее рассказу о восставшем из мертвых Спасителе скептически. Он сказал, что это возможно настолько же, как превращение белого яйца в красное. Тогда прямо у него на глазах яйцо стало алым.
У католиков символом Пасхи считается кролик, который прячет пасхальные яйца. Куличей на Пасху католики не пекут. У них символом праздника являются булочки с корицей или фруктовый торт.
Синоптики еще не дали точного прогноза погоды на Пасху, однако по приметам, в Сибири этот день будет прохладным и пасмурным.
А вот, что говорят приметы относительно погоды в пасхальный день:
- · Дождь на Пасху предвещает дождливую весну.
- · Ливень в этот день обещает, что летом хорошо будут расти растения.
- · Если небо серое, но дождя нет, лето будет прохладным.
- · Гроза на Пасху или накануне сулит теплую и позднюю осень.
· Отсутствие грозы на Пасху и в предшествующую неделю указывает на прохладную осень.
- · Таяние снега к Пасхе предвещает богатый урожай.
- · Снегопад на Пасху предсказывает урожайный и успешный год.
- · Ясная ночь перед праздником может принести заморозки.
- · Ясная и солнечная погода в день Пасхи обещает теплое лето и хороший урожай.