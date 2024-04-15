В Госдуме предупредили об опасности использования VPN-сервисов

«Мошенники также не стоят на месте в развитии своих схем. Поэтому сейчас VPN уже активно используются и для вовлечения пользователей в так называемые ботнеты, из-за которых устройство пользователя может оказаться втянутым в DDoS-атаки, в том числе на государственные ресурсы», — сказал он РИА Новости.