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В Госдуме предупредили об опасности использования VPN-сервисов

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Пользователи могут быть втянуты в преступные схемы из-за использования VPN-сервисов, в частности в DDoS-атаки на государственные ресурсы, рассказал депутат ГД Антон Немкин.

Источник: © РИА Новости

«Мошенники также не стоят на месте в развитии своих схем. Поэтому сейчас VPN уже активно используются и для вовлечения пользователей в так называемые ботнеты, из-за которых устройство пользователя может оказаться втянутым в DDoS-атаки, в том числе на государственные ресурсы», — сказал он РИА Новости.

Он добавил, что нельзя полностью исключить вероятность того, что установленная программа для построения VPN-соединения не будет содержать какого-то дополнительного функционала.

«Понять, что вы стали участником такой преступной схемы, очень сложно, для пользователя это может оказаться неприятной неожиданностью в самый неподходящий момент», — рассказал Немкин.

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