Политики стран БРИКС посетили павильон Приморья на выставке «Россия»

Особенность Приморского стенда — иммерсивный коридор «Тропа леопарда», где посетители погружаются в атмосферу приморской тайги, двигаясь по настоящим камням. Благодаря специальной проекции на стене, звукам и эффектам ветра, шума волн, рычания дикой кошки гости могут почувствовать себя на «Земле леопарда» и совсем рядом с собой ощутить присутствие самой редкой кошки планеты. Под впечатлением от «Тропы леопарда» остался и президент России Владимир Путин.



Напомним, международная выставка-форум «Россия» учреждена указом президента Российской Федерации Владимира Путина. Мероприятие нацелено на демонстрацию важнейших достижений страны, а также на повышение уровня информированности населения о каждом из 89 регионов России.