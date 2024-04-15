Политики стран БРИКС посетили павильон Приморья на выставке «Россия»

Парламентарии и послы стран БРИКС в ходе экскурсии по международной выставке-форуму «Россия» на ВДНХ посетили павильон Приморского края. Они ознакомились с достижениями региона в различных отраслях и изделиями местных производителей.
Стенд Приморья посетили послы и парламентарии Бразилии, Индии, Китая, Южно-Африканской Республики, Египта, Ирана, Объединенных Арабских Эмиратов и Эфиопии. Члены иностранной делегации познакомились со знаковыми достижениями региона в различных областях — в спорте, туризме, культуре, логистике, промышленности и других. Кроме того, гости павильона могли оценить и приобрести изделия от местных производителей.
Добавим, ранее стенд региона уже посещали иностранные делегации. Достижения региона почетным гостям демонстрировали заместитель председателя регионального правительства Алексей Наздратенко и сенатор Российской Федерации от Приморья Александр Ролик.
Отметим, павильон Приморья на ВДНХ выполнен в морской стилистике и поделен на отраслевые зоны. Посетители могут познакомиться здесь со знаковыми местами края — это заповедники, бухты, пляжи, узнать о потенциале промышленных предприятий и крупнейших вузов; могут побывать на зрелищных спортивных соревнованиях и выбрать для себя интересные культурные или гастрономические фестивали.
Особенность Приморского стенда — иммерсивный коридор «Тропа леопарда», где посетители погружаются в атмосферу приморской тайги, двигаясь по настоящим камням. Благодаря специальной проекции на стене, звукам и эффектам ветра, шума волн, рычания дикой кошки гости могут почувствовать себя на «Земле леопарда» и совсем рядом с собой ощутить присутствие самой редкой кошки планеты. Под впечатлением от «Тропы леопарда» остался и президент России Владимир Путин.
Напомним, международная выставка-форум «Россия» учреждена указом президента Российской Федерации Владимира Путина. Мероприятие нацелено на демонстрацию важнейших достижений страны, а также на повышение уровня информированности населения о каждом из 89 регионов России.