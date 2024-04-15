Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярске оперу XIX века дадут в костюмах по моде Шанель и Лагерфельда

Красноярских любителей классической оперы ждет сюрприз: персонажей произведения Жюля Массне «Манон», впервые увидевшего свет в 1884 году, одели по моде второй половины XX века.

Серия премьерных показов в Театре оперы и балета имени Дмитрия Хворостовского пройдет в 20-х числах апреля. Главный режиссер театра Ирина Лычагина работала над оперой вместе с режиссером Андрейсом Жагарсом в Москве, а затем выпускала спектакль в столице Армении. Теперь с ним познакомятся и в Сибири.

Одной из особенностей нынешней постановки самой знаменитой оперы Массне стали костюмы, которые никак на вяжутся с хронотопом оригиналов, — ни романа, ни либретто.

Действие произведения, которое в литературном источнике (романе аббата Прево «История кавалера де Грие и Манон Леско») развивается в первой четверти XVIII века, а на сцену парижской оперы перенеслось зимой 1884-го, теперь совершило еще один прыжок во времени — в конец 1960-х годов.

Поэтому туалеты для спектакля шили в соответствии со специальными эскизами художницы по костюмам Кристине Пастернака, отсылающим к модельерам и дизайнерам одежды Коко Шанель, Гаравани Валентино и Карлу Лагерфельду. А некоторые винтажные вещи художница сама отыскала в магазинах Европы.

В пресс-службе красноярского театра уточнили, что в этой версии «Манон» использованы декорации и костюмы из постановки Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко.

театр