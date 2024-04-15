В Красноярске оперу XIX века дадут в костюмах по моде Шанель и Лагерфельда

Серия премьерных показов в Театре оперы и балета имени Дмитрия Хворостовского пройдет в 20-х числах апреля. Главный режиссер театра Ирина Лычагина работала над оперой вместе с режиссером Андрейсом Жагарсом в Москве, а затем выпускала спектакль в столице Армении. Теперь с ним познакомятся и в Сибири.