В Красноярске оперу XIX века дадут в костюмах по моде Шанель и Лагерфельда

Серия премьерных показов в Театре оперы и балета имени Дмитрия Хворостовского пройдет в 20-х числах апреля. Главный режиссер театра Ирина Лычагина работала над оперой вместе с режиссером Андрейсом Жагарсом в Москве, а затем выпускала спектакль в столице Армении. Теперь с ним познакомятся и в Сибири.
Одной из особенностей нынешней постановки самой знаменитой оперы Массне стали костюмы, которые никак на вяжутся с хронотопом оригиналов, — ни романа, ни либретто.
Действие произведения, которое в литературном источнике (романе аббата Прево «История кавалера де Грие и Манон Леско») развивается в первой четверти XVIII века, а на сцену парижской оперы перенеслось зимой 1884-го, теперь совершило еще один прыжок во времени — в конец 1960-х годов.
В пресс-службе красноярского театра уточнили, что в этой версии «Манон» использованы декорации и костюмы из постановки Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко.