Самолет с пассажирами вернулся в аэропорт Красноярска из-за поломки

По предварительной информации, в понедельник около полудня по местному времени борт авиакомпании «КрасАвиа», следовавший до аэродрома Туры (Эвенкийский район) был вынужден развернуться и приземлиться в аэропорту Красноярска. Причиной стала техническая неисправность судна, сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.