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Самолет с пассажирами вернулся в аэропорт Красноярска из-за поломки

Воздушное судно, направлявшееся из Красноярска в Эвенкию с 64 пассажирами на борту, вернулось в аэропорт вылета. Самолет отстранен от эксплуатации.

Источник: Российская газета

По предварительной информации, в понедельник около полудня по местному времени борт авиакомпании «КрасАвиа», следовавший до аэродрома Туры (Эвенкийский район) был вынужден развернуться и приземлиться в аэропорту Красноярска. Причиной стала техническая неисправность судна, сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Посадка прошла благополучно, пострадавших нет. Все 64 пассажира, в том числе восемь детей, размещены в здании аэровокзала. Сотрудники воздушной гавани готовят резервный самолет.

Специалисты выясняют обстоятельства авиапроисшествия. Прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров, которые должны получить комплекс услуг в случае задержки рейса, уточнили в ведомстве.