Самолет с пассажирами вернулся в аэропорт Красноярска из-за поломки

По предварительной информации, в понедельник около полудня по местному времени борт авиакомпании «КрасАвиа», следовавший до аэродрома Туры (Эвенкийский район) был вынужден развернуться и приземлиться в аэропорту Красноярска. Причиной стала техническая неисправность судна, сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.
Посадка прошла благополучно, пострадавших нет. Все 64 пассажира, в том числе восемь детей, размещены в здании аэровокзала. Сотрудники воздушной гавани готовят резервный самолет.
Специалисты выясняют обстоятельства авиапроисшествия. Прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров, которые должны получить комплекс услуг в случае задержки рейса, уточнили в ведомстве.