На Радоницу запустят больше автобусов до всех омских кладбищ

Мэрия Омска сообщила о подготовке к Радонице, которая выпадает в этом году на 14 мая.
Ко Дню поминовения усопших на кладбищах проведут санитарную очистку, на подходах к погостам отремонтируют дороги, подготовят стоянки для личного и пассажирского транспорта.
Дополнительные автобусы будут ходить не только 14 мая, но и в выходные перед Радоницей — 11 и 12 мая.
Транспорт запустят до всех городских кладбищ: Ново-Кировского, Ново-Южного, Северо-Восточного, Старо-Восточного, Ново-Еврейского, Ново-Восточного, Мусульманского, Западного, Юго-Восточного, а также до погостов в Осташково и Черемуховском.
Если кто-то не успеет запастись цветами заранее, с 10 по 19 мая их можно будет приобрести у погостов. 14 числа там дежурят полиция и медики.
Добавим, что «Комсомолка» уже рассказывала, что можно и чего нельзя делать 14 мая 2024 года. Радоница — особый день, когда следует разделить ликование от воскрешения Христа с усопшими близкими.