На время паводка в Красноярске ужесточат контроль за качеством питьевой воды

С понедельника, 15 апреля, на русловом водозаборе «Гремячий лог» лаборанты перешли на круглосуточный режим работы. Проводить анализ воды они теперь будут не два раза в сутки, как в обычное время, а ежечасно.
Во время паводка это даст возможность быстро принять меры, если качество поступающей воды ухудшиться. Например, можно чаще промывать гранодиоритовый песок в фильтрах, через которые проходит речная вода. Заранее спрогнозировать, как отразится паводковая ситуация на ее качестве, невозможно.
На этот показатель влияет много факторов — интенсивность таяния снега, количество дождей, объем сброса с Красноярского водохранилища. Поэтому заранее готовимся к возможному изменению показателей качества речной воды, — отмечает генеральный директор «КрасКом» Олег Гончеров.
Для этого, добавляют специалисты, на водозаборе «Гремячий лог» в достаточной мере запаслись поваренной солью для производства гипохлорита натрия, которым там обеззараживают воду.
Напомним, красноярские водозаборы, где воду поднимают из-под русловых слоев, не зависят от паводковой ситуации на Енисее.