В России появилась новая модель FPV-дрона «Овод-10»

«У нас появилась новая модель “Овод-10”, которая представлена в нескольких модификациях: это классический ударный FPV-дрон с повышенной грузоподъемностью и дальностью применения; есть сложная модификация, которая представлена с двумя камерами, одна из которых полноценный тепловизор,… которая ровно так же помогает ориентироваться и снимать тепловые сигнатуры. Система сброса, которая позволит нам осуществлять сброс провианта или боекомплекта или может быть чего-то еще», — сообщил Иванов.