Власти Екатеринбурга предложили убирать улицы студентам из-за нехватки рабочих

Также Тамара Благодаткова отметила, что большое количество отходов на газонах — это продукты жизнедеятельности домашних животных. Убирать их также приходится коммунальщикам. Наказывают нерадивых хозяев пока редко. «Это очень сложный штраф, такого нарушителя должен подойти и наказать работник полиции. Орган местного самоуправления пока не уполномочен штрафовать за выгул домашнего животного в неположенном месте», — сообщила председатель.