Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти Екатеринбурга предложили убирать улицы студентам из-за нехватки рабочих

В уборке улиц Екатеринбурга предложили задействовать студентов или желающих заработать. Как сообщила председатель комитета благоустройства администрации города Тамара Благодаткова в эфире ОТВ, в городе для этого не хватает более 60 рабочих.

Источник: Коммерсантъ

«Стараемся ресурсы использовать оптимальнее: меняем восьмичасовую смену на 11-часовую. Но человеческий потенциал ограничен. Денежный ресурс тут не при чем. Финансовые средства закладывались еще в прошлом году, своевременно заключены муниципальные контракты. Здесь остался только вопрос самоорганизации», — рассказала госпожа Благодаткова.

Она также отметила, что большое количество отходов на газонах это фекалии домашних животных, которые убирать приходится коммунальщикам, а наказывать хозяев животных, не убирающих за ними, удается редко.

Также Тамара Благодаткова отметила, что большое количество отходов на газонах — это продукты жизнедеятельности домашних животных. Убирать их также приходится коммунальщикам. Наказывают нерадивых хозяев пока редко. «Это очень сложный штраф, такого нарушителя должен подойти и наказать работник полиции. Орган местного самоуправления пока не уполномочен штрафовать за выгул домашнего животного в неположенном месте», — сообщила председатель.

На прошлой неделе с улиц Екатеринбурга за 9 апреля рабочие вывезли около 60 тонн мусора и 275 тонн грязи. В уборке тротуаров и дорог было задействовано более 400 специалистов, 40 комбинированных дорожных машин, 33 трактора, 17 подметальных машин, 51 единица вакуумно-дорожной и тротуарной техники и девять моек высокого давления.

ЖКХ