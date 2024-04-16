Власти Екатеринбурга предложили убирать улицы студентам из-за нехватки рабочих

«Стараемся ресурсы использовать оптимальнее: меняем восьмичасовую смену на 11-часовую. Но человеческий потенциал ограничен. Денежный ресурс тут не при чем. Финансовые средства закладывались еще в прошлом году, своевременно заключены муниципальные контракты. Здесь остался только вопрос самоорганизации», — рассказала госпожа Благодаткова.
Она также отметила, что большое количество отходов на газонах это фекалии домашних животных, которые убирать приходится коммунальщикам, а наказывать хозяев животных, не убирающих за ними, удается редко.
Также Тамара Благодаткова отметила, что большое количество отходов на газонах — это продукты жизнедеятельности домашних животных. Убирать их также приходится коммунальщикам. Наказывают нерадивых хозяев пока редко. «Это очень сложный штраф, такого нарушителя должен подойти и наказать работник полиции. Орган местного самоуправления пока не уполномочен штрафовать за выгул домашнего животного в неположенном месте», — сообщила председатель.
На прошлой неделе с улиц Екатеринбурга за 9 апреля рабочие вывезли около 60 тонн мусора и 275 тонн грязи. В уборке тротуаров и дорог было задействовано более 400 специалистов, 40 комбинированных дорожных машин, 33 трактора, 17 подметальных машин, 51 единица вакуумно-дорожной и тротуарной техники и девять моек высокого давления.