В Омске временно укоротят маршруты трамваев

Напомним, что в Омске проходит месячник чистоты. Он начался 8 апреля и продлится до 5 мая. Главный городской субботник пройдёт в субботу, 20 апреля. Рабочие Управления дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Омска уже убирают песок с прибордюрных пространств дорог, моют остановки, ограждения, бордюры и тротуары, убирают мусор в полосе отвода дорог и на общественных пространствах, в том числе на пешеходных бульварах.