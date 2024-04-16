В Омске временно укоротят маршруты трамваев

В мэрии Омска предупредили об изменениях в движении трамваев в направлении посёлка Амурский. Трамваи пойдут по укороченным маршрутам в связи с уборочными работами, ради которых будет отключена контактная сеть.
Работы будут проходить 20 апреля, с 12:00 до 14:00, вблизи трамвайных путей по улице Багратиона от остановки общественного транспорта «Магазин Заря» в направлении улицы 4-й Челюскинцев.
В это время трамваи, следующие по маршрутам № 1, 4, 7 в направлении Амурского поселка будут ходить только до остановки «Улица 11-я Ремесленная».
Напомним, что в Омске проходит месячник чистоты. Он начался 8 апреля и продлится до 5 мая. Главный городской субботник пройдёт в субботу, 20 апреля. Рабочие Управления дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Омска уже убирают песок с прибордюрных пространств дорог, моют остановки, ограждения, бордюры и тротуары, убирают мусор в полосе отвода дорог и на общественных пространствах, в том числе на пешеходных бульварах.