Стартовали общественные обсуждения по развитию нижегородской Караваихи

Общественные обсуждения по развитию микрорайона Караваиха стартовали в Нижнем Новгороде. Информация об этом опубликована на сайте городской администрации.
Речь идет об участке в границах проспекта Гагарина, улиц 40 лет Октября, Пятигорской и Батумской. Там планируют провести благоустройство и построить многоквартирные дома. Помимо этого, там возведут спортивный комплекс, школу и детский сад.
Общая площадка участка, где будут проводить работы, составляет 12,23 гектара. Сейчас на территории находятся деревянные постройки, которые в будущем будут сносить. Общественные обсуждения продлятся до 22 апреля.
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