«Устала от ежедневных концертов»: Петербурженка через суд запретила соседям сверху шуметь

Шумные соседи довели жительницу одного из домов на Балтийском бульваре в Северной столице до суда. На заседании она рассказала, что жильцы квартиры постоянно громко включали музыку и отмечали многочисленные праздники. Но теперь 48-летняя женщина может спать спокойно, так как собственника беспокойной квартиры обязали соблюдать так называемый закон о тишине. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП по Петербургу.
— Женщина устала от ежедневных концертов и застолий своих соседей и решила обратиться в суд. В итоге владельцу беспокойной квартиры запретили шуметь в своем жилье с 22:00 до 08:00, а также нарушать тишину до 12:00 в праздничные и выходные дни, — сообщили в ведомстве.
Но тут важно отметить, что суд вынес запрет именно собственнику квартиры, а он сдает свое жилье квартирантам. Поэтому с ними провели разъяснительную беседу. А владельца квартиры предупредили, что если арендаторы вновь нарушат покой соседки, то мужчине придется выплатить штраф.