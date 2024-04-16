«Устала от ежедневных концертов»: Петербурженка через суд запретила соседям сверху шуметь

Шумные соседи довели жительницу одного из домов на Балтийском бульваре в Северной столице до суда. На заседании она рассказала, что жильцы квартиры постоянно громко включали музыку и отмечали многочисленные праздники. Но теперь 48-летняя женщина может спать спокойно, так как собственника беспокойной квартиры обязали соблюдать так называемый закон о тишине. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП по Петербургу.