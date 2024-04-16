Такер Карлсон создал Telegram-канал

«Добро пожаловать на совершенно новый Telegram-канал TCN, где вы будете получать самые последние новости, закулисные материалы и эксклюзивный контент от Такера Карлсона! Это единственный канал в Telegram, который принадлежит и управляется Tucker Carlson Nerwork. Когда вы подписываетесь на этот канал, вы присоединяетесь к сообществу единомышленников, заинтересованных в правде, неподкупности и честной дискуссии», — говорится в сообщении в Telegram-канале TCN.