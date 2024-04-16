Такер Карлсон создал Telegram-канал

«Добро пожаловать на совершенно новый Telegram-канал TCN, где вы будете получать самые последние новости, закулисные материалы и эксклюзивный контент от Такера Карлсона! Это единственный канал в Telegram, который принадлежит и управляется Tucker Carlson Nerwork. Когда вы подписываетесь на этот канал, вы присоединяетесь к сообществу единомышленников, заинтересованных в правде, неподкупности и честной дискуссии», — говорится в сообщении в Telegram-канале TCN.
В следующем посте Telegram-канала опубликовано интервью с журналистом и ведущим радио-шоу Алексом Джонсом от 9 марта с пометкой «вот один из наших лучших материалов, которые вы могли пропустить».
Джонс известен как конспиролог, отрицавший в частности, что стрельба в школе «Сэнди-Хук» происходила в действительности. В октябре 2022 года суд в штате Коннектикут обязал Джонса уплатить 965 миллионов долларов родственникам погибших. Позже в ноябре суд добавил к миллиардному штрафу конспиролога в связи с ЧП еще 473 миллионов.