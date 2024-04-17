Нижегородская область присоединится к ежегодной Всероссийской акции «Библионочь»

В рамках маршрута «Познавательная палатка» (18+) Анастасия Бугрова и Александра Павлова на мастер-классе по слингоношению «У мамы за пазухой» расскажут о разнообразных переносках и безопасном ношении малышей. Для родителей детей от 7 до 15 лет состоится мастер-класс «Клуб любящих родителей», на котором научат, как разрешать конфликты и говорить о трудных ситуациях. В программе «Веселые звуки» (0+) пройдет консультация логопеда с играми по книге «Летние приключения». Также в рамках маршрута «Познавательная палатка» состоится мастер-класс по бальным танцам школы исторического танца «Зачарованный лес» (12+) и мастер-класс актера, режиссера, руководителя театра-школы «Образ» Алексея Макарова «Актерское мастерство для жизни» (12+).