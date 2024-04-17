Нижегородская область присоединится к ежегодной Всероссийской акции «Библионочь»

Библиотеки региона 20 апреля присоединятся к ежегодной Всероссийской акции «Библионочь-2024». Нижегородская государственная областная универсальная научная библиотека имени В. И. Ленина, Нижегородская государственная областная детская библиотека имени Т. А. Мавриной и Нижегородская центральная специальная библиотека для слепых представят масштабную событийную программу: экскурсии, концерты, выставки, презентации книг, инсталляции, фотозоны, музыкально-поэтические спектакли, мастер-классы, игровые программы и другие мероприятия. Об этом сообщает министерство культуры Нижегородской области.
В Белом зале библиотеки с 17.30 до 18.30 пройдет концерт нижегородского пианиста, импровизатора и композитора Геннадия Курскова (6+), с 19.00 до 20.00 в этом зале выступит вокальный ансамбль Анастасии Тихомировой (6+), а в 21.00 состоится премьера музыкально-поэтического спектакля «Ритмы города» творческого объединения «Нетеатр» (16+).
На первом этаже библиотеки в 17.00 стартует квест «12 книжных записок» (12+), откроется книжная выставка «Утопии и антиутопии всех времен» (12+), состоится викторина «Путешествие по миру литературных жанров» (12+) и «Отвечай метко» (12+), начнется энциклопедическая игра «Что? Где? Когда? И в каком количестве?» (12+) и многое другое. В начале каждого часа будет организован сбор групп на обзорную экскурсию по библиотеке «Дом на Варварке» (6+).
В публичном центре правовой информации, который располагается на 1 этаже библиотеки, пройдет программа «Семья в праве!» (16+) с интерактивной викториной, филвордом «Все начинается с семьи», квизом «Семейное право», арт-мастерской «Я и моя семья», с играми, мастер-классами, ребусами, раскрасками для детей и взрослых. Здесь же с 18.00 до 19.00 пройдет встреча с писателем Юлией Беловой (12+).
В отделе краеведческой литературы, который располагается на 2 этаже нижегородской Ленинки, в 17.00 состоится встреча с краеведом Натальей Пакшиной и презентация ее новой книги «Нижегородские Демидовы: биографические очерки одной семьи» (6+), здесь же с 18.00 до 22.45 пройдут викторина «Семейные ценности» (12+), выставка-экскурсия «Каждый род знаменит и славен: нижегородские династии» (6+), презентация виртуальной выставки к Году семьи «Интеллектуальная династия: семья Ляпуновых» и встреча с нижегородским писателем Николаем Свечиным (6+).
В зале Александра Невского в 17.45 запланирована творческая встреча с Татьяной Пановой — известным врачом, писателем, автором книги «Рождение космоса. Исповедь акушера» (16+).
В Балакиревском зале в 19.00 гости смогут послушать вокальный концерт квартета «L`-Бардо» (6+), в 20.00 погрузятся в музыкально-поэтическую программу дуэта «Марципан» (6+), а в 21.00 поучаствуют в викторине «Музыкальный Нижний» (16+).
На площадке Школы креативных индустрий (ул. Варварская, д. 3в) в 17.00 состоится кинопоказ картины Александры Франк «Он+она» (16+), а после просмотра можно будет пообщаться с режиссером в рамках паблик-тока, к которому присоединится региональный министр культуры Наталья Суханова.
Здесь же в 20.00 состоятся творческая встреча с известным нижегородским тревел-блогером Еленой Пестриковой «А куда мы сегодня поедем: записки тревел-блогера» (16+).
В рамках «Библионочи» можно будет посетить первый в России региональный центр консервации и реставрации библиотечных фондов, где состоятся экскурсия «От антикварного к современному» и мастер-классы по ремонту книги в домашних условиях и изготовлению конвертов своими руками (12+). Эти мероприятия можно будет посетить по предварительной записи по телефону:
Подробное расписание мероприятий акции «Библионочь-2024» в нижегородской Ленинке вы можете узнать по ссылке, а также по телефону:
Программу в рамках «Библионочи» подготовила и Нижегородская центральная специальная библиотека для слепых. Так, на площадке областной Ленинской библиотеки будет создана отдельная выставочная площадка (12+). С 17.00 до 19.00 гости смогут посетить программу «Мир на ощупь»: презентация техники и книг в специальном формате (читающая машина, тифлофлешплеер, печатающая машинка шрифтом Брайля, устройство для печати тактильной графики PIAF, распознаватель цвета
В главном здании библиотеки для слепых (улица Варварская, д. 8в) в 16.30 будет показан фильм с тифлокомментарием «Со дна вершины» (12+). В основу фильма легла история жизни реального спортсмена Алексея Мошкина, чемпиона Паралимпийских игр 1994-го и 1998 года, призера Паралимпийских игр 2002 года, неоднократного чемпиона России по горнолыжному спорту.
В филиале для слабовидящих (ул. Нижне-Печерская, 10) мероприятия пройдут с 10.00 до 17.00. Гости смогут посетить мастер-класс «Закладка» (6+) по изготовлению закладок в технике айрис-фолдинг, лекцию «Дар слова — дар души» (12+), посвященную творчеству В. В. Набокова, турнир настольных игр «Играем всей семьей» (6+), а также насладиться прослушиванием произведений в грамзаписи «Вальсы, танго, марши» (6+).
Насыщенную программу подготовила в рамках «Библионочи» Нижегородская государственная областная детская библиотека им. Т. А. Мавриной (ул. Звездинка, 5). Мероприятия «Библионочи» начнутся в 17.00 и продлятся до 22.00. Библиотека приглашает детей и взрослых в семейный поход по библиотечным просторам и предлагает несколько маршрутов: «Творческие дебри», «Познавательная палатка», «Развлекательная опушка», «Тихий омут» и «Лес нот».
В рамках маршрута «Творческие дебри» (6+) состоятся мастерская аппликации «Дружная семья», песочная фантазия по книге Джулии Дональдсон, доисторическое мультприключение «10 маленьких динозавров», на котором гости смогут снять фрагмент мультфильма в технике бумажной перекладки на мультстанке. Также в рамках маршрута пройдет ряд творческих мастер-классов и анимационный мастер-класс для всей семьи «Лови мульт!», на котором гости смогут ознакомиться с историей и секретами анимации, созданием мультфильма с помощью фантазии и очумелых ручек.
В рамках маршрута «Познавательная палатка» (18+) Анастасия Бугрова и Александра Павлова на мастер-классе по слингоношению «У мамы за пазухой» расскажут о разнообразных переносках и безопасном ношении малышей. Для родителей детей от 7 до 15 лет состоится мастер-класс «Клуб любящих родителей», на котором научат, как разрешать конфликты и говорить о трудных ситуациях. В программе «Веселые звуки» (0+) пройдет консультация логопеда с играми по книге «Летние приключения». Также в рамках маршрута «Познавательная палатка» состоится мастер-класс по бальным танцам школы исторического танца «Зачарованный лес» (12+) и мастер-класс актера, режиссера, руководителя театра-школы «Образ» Алексея Макарова «Актерское мастерство для жизни» (12+).
Маршрут «Развлекательная опушка» предполагает увлекательную игротеку по родоведению «Хитросплетения родства» (12+), настольную игру «Литературная дженга для всей семьи» (12+), семейную игротеку «Все самые любимые» по книге С. Макбратни, игровой марафон «Мир детства — мир чудес» (6+), детективный квест «В поисках внеземных цивилизаций» (12+) и другие мероприятия.
Гости маршрута «Тихий омут» смогут обсудить новинки короткометражной анимации в программе «МультФест» (12+), посмотреть всей семьей выпуски «Ералаша» (6+). Также в рамках маршрута состоится творческая встреча (12+) с нижегородскими детскими писателями и встреча с автором книги «Сказки кота Вхужа» Анной Фильцовой — мамой, педагогом, журналистом, руководителем мастерской «От читателя к писателю».
В рамках маршрута «Лес нот» состоится концертная программа «Идет-поет весна!» (0+) с участием детских музыкальных коллективов Нижнего Новгорода и выступление фолк-рок группы «Белбаж».
Подробное расписание всех мероприятий в Нижегородской государственной областной детской библиотеке имени Т. А. Мавриной в рамках акции «Библионочь-2024» с указанием времени смотрите на официальной странице во «ВКонтакте».