Информация о сбросах загрязнений в Ангару в Братске оказалась фейком

Недавно в социальных сетях начала распространяется информация о том, что Братский лесопромышленный комплекс сбрасывает в реку Ангара загрязнённую воду, удаляя золу из котлов. Редакция ИА IrkutskMedia сделала запрос в Байкальскую межрегиональную природоохранную прокуратуру, чтобы выяснить, так ли это.
Проведенной ранее проверкой со стороны надзорного органа было установлено, что распространяемая в соцсетях информация не соответствует действительности. Фактически в видеосюжете демонстрируется замкнутый производственный процесс гидрозолоудаления на ТЭЦ-6 ООО «Байкальская энергетическая компания» в Братске.
«Загрязнения водоемов не установлено», — отметили в природоохранной прокуратуре.