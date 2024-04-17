Информация о сбросах загрязнений в Ангару в Братске оказалась фейком

Недавно в социальных сетях начала распространяется информация о том, что Братский лесопромышленный комплекс сбрасывает в реку Ангара загрязнённую воду, удаляя золу из котлов. Редакция ИА IrkutskMedia сделала запрос в Байкальскую межрегиональную природоохранную прокуратуру, чтобы выяснить, так ли это.