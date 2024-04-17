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Информация о сбросах загрязнений в Ангару в Братске оказалась фейком

Межрайонная природоохранная прокуратура опровергла сведения после проверки.

Источник: IrkutskMedia.ru

Недавно в социальных сетях начала распространяется информация о том, что Братский лесопромышленный комплекс сбрасывает в реку Ангара загрязнённую воду, удаляя золу из котлов. Редакция ИА IrkutskMedia сделала запрос в Байкальскую межрегиональную природоохранную прокуратуру, чтобы выяснить, так ли это.

Проведенной ранее проверкой со стороны надзорного органа было установлено, что распространяемая в соцсетях информация не соответствует действительности. Фактически в видеосюжете демонстрируется замкнутый производственный процесс гидрозолоудаления на ТЭЦ-6 ООО «Байкальская энергетическая компания» в Братске.

«Загрязнения водоемов не установлено», — отметили в природоохранной прокуратуре.

экология