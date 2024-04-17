Дуров разочаровался в безопасности США после нападения на него в Сан-Франциско

«Произошло это так: три здоровенных парня попытались выхватить у меня из рук телефон. Я тогда писал в Twitter о том, что только что встречался с основателем соцсети. И на меня напали. Я не хотел отдавать им свой телефон. Они, наверное, не ожидали, что я буду сопротивляться. А я выхватил свой телефон обратно. Была короткая драка с ними. Было немного крови, но мне удалось убежать», — рассказал Дуров.