Дуров разочаровался в безопасности США после нападения на него в Сан-Франциско

«Мы действительно думали, что это будет самое подходящее место для нас, потому что все технологические компании, конечно же, находятся здесь или в окрестностях Сан-Франциско. И тут произошли два события, которые заставили нас дважды подумать», — начал рассказ Дуров в опубликованном в ночь на 17 апреля интервью американскому журналисту.
Предприниматель рассказал, как после визита в офис Twitter, где он познакомился с сооснователем соцсети микроблогов Джеком Дорси, возвращался около восьми часов вечера в отель. В это время на него напали неизвестные.
«Произошло это так: три здоровенных парня попытались выхватить у меня из рук телефон. Я тогда писал в Twitter о том, что только что встречался с основателем соцсети. И на меня напали. Я не хотел отдавать им свой телефон. Они, наверное, не ожидали, что я буду сопротивляться. А я выхватил свой телефон обратно. Была короткая драка с ними. Было немного крови, но мне удалось убежать», — рассказал Дуров.
Он добавил, что произошедшее стало для него шоком, так как он много путешествовал и США стали первой страной, где на него напали.
«И я подумал: ладно, может, не стоит зацикливаться на Сан-Франциско. Может быть, в Америке есть и другие места, где на тебя не нападают», — иронично заметил сооснователь Telegram.
Он назвал второе, гораздо более тревожное событие в США, которое стало решающим в его намерении исключить эту страну из своих потенциальных локаций для жизни и работы. Дуров сообщил Карлсону о том, как столкнулся с давлением со стороны американских спецслужб.
В беседе с Карлсоном Дуров также рассказал, как более 10 лет назад встречался с Марком Цукербергом и его командой и тот пытался скопировать идеи тогда еще владельца соцсети «ВКонтакте».
Кроме того предприниматель поделился мнением о том, что приобретенная в 2022 году американским миллиардером Илоном Маском социальная сеть Twitter, переименованная в X, под новым руководством разительно отличается от конкурирующих платформ. Это стало возможным за счет большого числа вводимых инноваций.