Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России создали многоцелевых транспортных роботов

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. В России созданы многоцелевые транспортные роботы, предназначенные, в частности, для эвакуации раненых с поля боя, сообщили в среду в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

В ведомстве отметили, что министру обороны РФ генералу армии Сергею Шойгу представили более 30 перспективных образцов вооружения, военной, специальной техники и военно-технического имущества от 18 предприятий промышленности.

«В их числе многоцелевые роботизированные транспортные средства, предназначенные для подвоза материальных средств, эвакуации и применения в качестве платформы для монтажа различного рабочего оборудования и вооружения, линейка роботизированных многофункциональных платформ, смонтированных как на колесном, так и на гусеничном шасси», — уточнили в Минобороны.