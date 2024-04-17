Трассу «Екатеринбург — Тюмень» за день перекроют четыре раза

Как сообщили Накануне.RU в ФКУ «Уралуправтодор», 18 апреля с 11.00 до 15.00 на автодороге Р-351, обход пгт Белоярский, на 17 км (в районе Заречного) состоится четыре перекрытия движения сроком на 20 минут.
«Будет проводиться испытание несущей способности путепровода. На это время движение будет перекрываться в оба направления. Пожалуйста, учитывайте эту информацию», — отметили в дорожном ведомстве.
Там уточнили, что объезд возможен через пгт Белоярский.
Узнать о состоянии проезда или сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах УрФО можно по круглосуточному телефону дежурно-диспетчерской службы «Уралуправтодора»: 8−800−200−63−06. Звонок бесплатный.