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Трассу «Екатеринбург — Тюмень» за день перекроют четыре раза

В ближайший четверг на трассе «Екатеринбург — Тюмень» несколько раз в течение дня ограничат движение.

Как сообщили Накануне.RU в ФКУ «Уралуправтодор», 18 апреля с 11.00 до 15.00 на автодороге Р-351, обход пгт Белоярский, на 17 км (в районе Заречного) состоится четыре перекрытия движения сроком на 20 минут.

«Будет проводиться испытание несущей способности путепровода. На это время движение будет перекрываться в оба направления. Пожалуйста, учитывайте эту информацию», — отметили в дорожном ведомстве.

Там уточнили, что объезд возможен через пгт Белоярский.

Узнать о состоянии проезда или сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах УрФО можно по круглосуточному телефону дежурно-диспетчерской службы «Уралуправтодора»: 8−800−200−63−06. Звонок бесплатный.