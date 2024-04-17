Трассу «Екатеринбург — Тюмень» за день перекроют четыре раза

Как сообщили Накануне.RU в ФКУ «Уралуправтодор», 18 апреля с 11.00 до 15.00 на автодороге Р-351, обход пгт Белоярский, на 17 км (в районе Заречного) состоится четыре перекрытия движения сроком на 20 минут.