«Наши дети знают, что хотят от жизни!» Раиса Кассина — о скорых экзаменах, новых кадрах и школах, которые хотят построить

Гостем программы «Диалоги» на Радио «Комсомольская правда» в Перми (96,6 FM) стала министр образования и науки Пермского края. Раиса Кассина приехала в студию сразу после торжественной церемонии закрытия 35-го краевого этапа Всероссийского конкурса «Учитель года — 2024». Первым делом она рассказала о победительнице очного этапа, которая будет представлять наш регион на федеральном уровне.
Об «Учителе года-2024»
— Рада, что не только в одной школе воспитывают победителей, в этом году абсолютным победителем регионального этапа стала педагог истории и обществознания пермской школы № 77 Ольга Апанасенко, с чем мы ее поздравляем и надеемся, что она достойно представит наш Пермский край на финале.
За последние годы этот конкурс серьезно поменялся. Все начиналось с видения общей концепции образования и открытого урока, сейчас «Учитель года» нацелен на отношение к детям и взаимодействие с ними. Как сделать так, чтобы ребенок сам познавал истину? Как научить его принимать жизненные решения?
О новых кадров в школах
— Для улучшения имиджа профессии учителя делается много, именно поэтому в последнее время свободных вакансий педагогов так мало, а конкурс в педвузы составляет до 10 человек на место.
Для молодых учителей есть подъемные выплаты, есть доплата тем, кто работает первые три года. Также работает программа «Земский учитель». Уже более 100 человек пришли в сельскую местность и небольшие населенные пункты. Минобр активно поддерживает тех педагогов, которые после учебы в вузе возвращаются работать на свою малую родину.
Физически и эмоционально учительский труд очень тяжелый. После того, как молодые педагоги пробуют себя в деле, остаются работать далеко не все. Такие ребята находят себя в другой профессии, ведь Пермский край сейчас развивается очень бурно и стабильно во всех направлениях, поэтому региону нужны не только педагоги, но и инженеры, медики… И для этого тоже делается много.
О капремонте и строительстве школ
— Улучшать школьные пространства, и делать так, чтобы детям было комфортно учиться, мы стараемся максимально. Также стремимся, чтобы в школах было достаточно оборудования, чтобы познавать предметы.
В прошлом году в Пермском крае было построено 11 новых школ, причем, не только в Перми, но и в сельской территории. Столько же будет сдано и в этом году. Создание новых мест для обучения ребят — это одна из главных задач, которую нам ставит губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. В новых школах есть все для занятий спортом, искусством, наукой. Мы гордимся этим и не планируем останавливаться: программа по строительству школ разработана до 2030 года.
В прошлые два года за счет федерального бюджета в Прикамье было отремонтировано пять школ, сейчас на ремонт уже встали 10 школ. Эти учебные заведения расположены в Перми, Соликамске, Кизеле, Чусовом, Лысьве. Всего капремонт в ближайшие три года пройдет в 44 школах. Вдобавок из бюджета региона были выделены средства на ремонт еще 10 школ.
Важно, что большинство из школ после обновления начинают разрабатывать собственные индивидуальные бренды и концепции, востребованные в современном мире. В некоторых школах работает проект «Первая профессия», в рамках которого ребята могут попробовать себя в разных сферах.
О ЕГЭ и ОГЭ
— Единственное, что поменялось в сдаче ЕГЭ, так это возможность пересдать один из экзаменов, такое решение было озвучено Президентом России в ходе Послания. Выбирая этот вариант, выпускнику необходимо принимать взвешенное решение, ведь если, к примеру, он набрал 98 баллов, но хочет сдать предмет на 100 и не сумел, то первый результат у него в любом случае будет аннулирован.
Сроки экзаменов:
23 мая — география, литература и химия;
28 мая — русский язык;
31 мая — математика базового и профильного уровней.
4 июня в обновленном проекте расписания предусмотрено проведение ЕГЭ не только по обществознанию, но и по физике.
7 и 8 июня одновременно с информатикой пройдет устная часть по иностранным языкам. Проведение ЕГЭ по биологии и письменной части экзамена по иностранным языкам переносится на 11 июня, они пройдут одновременно с экзаменом по истории.
В расписании ОГЭ экзамены по географии, информатике и обществознанию перенесены на 10 июня.
Также в расписании ЕГЭ и ГВЭ-11 скорректированы сроки проведения экзаменов в резервные дни: последний резервный день для сдачи ЕГЭ по всем предметам пройдет 21 июня, и не позднее 1 июля все участники экзаменов будут ознакомлены со своими результатами. Результаты пересдач экзаменов 4 и 5 июля они получат в сроки, позволяющие им своевременно подать заявления в выбранные вузы.
О самых популярных дисциплинах
— Мы видим, что отношение ребят к выбору предметов меняется. В последние годы увеличилось количество тех, кто сдает информатику. Причем, если раньше эта цифра росла за счет уменьшения тех, кто сдавал физику, то сейчас физика отыграла свои позиции. Также увеличивается количество тех, кто выбирает химию и биологию.
Все больше ребят сдают профильную математику, а это значит, что они планируют поступать на инженерные специальности. Эта тенденция соответствует направлениям развития промышленности в нашем регионе, и мы этому очень рады.
Свои экзамены выпускники сдают максимально хорошо. На протяжении последних лет пяти Пермский край по всем предметам пишет выше, чем в среднем по России. Географию, к примеру, на 12 баллов выше, информатику на 8−10 баллов, математику на 4−6, хорошие результаты и по химии.
У нас есть полная уверенность, что результаты в этом году также будут хорошие. Про наших ребят я могу говорить много, они интересные, знают, чего хотят от жизни, занимаются спортом и добровольчеством. Я очень благодарна родителям и педагогам за общий вклад в их образование и развитие.
О конфликте двух школ
Речь в эфире зашла и о ситуации, касаемой выделения площадей Дягилевской гимназии для обучения учеников из школы № 21. Напомним, школе № 21 более 100 лет, два года назад здесь были обнаружены трещины, и ее закрыли на капитальный ремонт.
Какое-то время ребята учились на площадях школ № 28 и № 61, но эти учреждения перегружены, и департамент образования принял решение разместить учеников 5 — 11 классов и педагогов 21-й школы в Дягилевке.
Но родители учащихся гимназии оказались против такого варианта. И не хотят, чтобы в историческом здании-музее учились дети другой школы.
— Дети у нас общие и мы не делим их на «наших» и «чужих». Все дети должны учиться в хороших условиях и получать качественное образование. Да, школа № 21 подлежит ремонту, но пока проектная документация не вышла из экспертизы. И пока непонятно, когда, как и в каком качестве здесь будет проводиться ремонт, но мы точно знаем, что должны предоставить детям из 21-й школы достойное место для обучения.
И сейчас я понять не могу, как у нас, в нашем городе, в нашей стране, могла родиться мысль — не пускать детей из другой школы? Как такое могло произойти, я пока объяснения не нахожу. Я говорю об этом с болью, потому что в голову не могло прийти никому, что может быть такое противостояние. Что с нами происходит, чтобы мы могли себе такое позволить? Я не знаю. Это большая боль и я не могу говорить об этом спокойно.
О назначении директоров школ
Недавно в регионе был утвержден новый порядок назначения директоров школ. Как эта процедура будет происходить в Пермском крае?
— Так как по всей России сейчас выстраивается единое понимание системы образования, прием и назначение в муниципалитетах директоров школ идет при участии Министерства образования. Это является гарантом того, что качественное образование будет во всех школах, вне зависимости от ее местоположения. Механизмы у нас разработаны: кандидаты должны представить общее видение ситуации и понимание, куда движется школа. Общественность также входит в комиссию, но решение о назначении принимает учредитель. В целом, я не за выборы директора, а за то, чтобы велся отбор тех людей, которые понимают, как можно преобразовать действующую школу.
О колледже «Оникс»
— «Оникс» — это сильный колледж, его специалисты очень востребованы, поэтому речи о его закрытии не идет. Он будет существовать и развиваться. Речь идет о том, что у «Оникса» есть два филиала, один из которых находится в Кировском районе, второй — в Орджоникидзевском. И отдаленным подразделениям уделяется мало внимания, поэтому мы приняли решение, что перенаправим их другим, сильным колледжам, у которых есть возможность развивать их.
Директора этих колледжей понимают всю ответственность и согласны забрать их себе. Профессии мы не меняем, поэтому ребята будут продолжать учиться и получать ту профессию, на которую они поступали. Останутся и преподаватели, они изъявили желание перейти в новый колледж. А по всем возникающим вопросам родители могут обратиться к нам.