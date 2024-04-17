«Наши дети знают, что хотят от жизни!» Раиса Кассина — о скорых экзаменах, новых кадрах и школах, которые хотят построить

И сейчас я понять не могу, как у нас, в нашем городе, в нашей стране, могла родиться мысль — не пускать детей из другой школы? Как такое могло произойти, я пока объяснения не нахожу. Я говорю об этом с болью, потому что в голову не могло прийти никому, что может быть такое противостояние. Что с нами происходит, чтобы мы могли себе такое позволить? Я не знаю. Это большая боль и я не могу говорить об этом спокойно.