В Уфе открылся новый арт-объект с символом города

Жители и гости города смогут присесть и отдохнуть на скамейке, а также сфотографироваться с символом Уфы.
На открытии арт-объекта присутствовали председатель попечительского совета благотворительного фонда «Территория счастья» Каринэ Хабирова, депутат Госдумы РФ Наталья Орлова и мэр города Ратмир Мавлиев.
«Я рада приветствовать всех гостей в пространстве со смыслом “РяДом”, которое уже стало любимым для многих наших общественных организаций, министерств и правительства. Здесь любят встречаться, учиться видеть прекрасное, создавать новые идеи и воплощать их в жизнь. 2024 год в Башкирии посвящен нашей родной и любимой Уфе и все мероприятия так или иначе связаны с 450-летием столицы. Наше общественное пространство “РяДом” не могло остаться в стороне от этого события. Приглашаем всех гостей принимать участие в мероприятиях проекта “Уфа РяДом”, знакомиться с городом по-новому. И, конечно же, знакомиться с искусством», — приветствовала участников мероприятия Каринэ Хабирова.
Яркий арт-объект установлен в рамках проекта «Уфа РяДом», реализуемого благотворительным фондом «Территория счастья» и ставшего победителем конкурса грантов главы администрации Уфы в номинации «450 лет Уфе». Основными целями и задачами проекта являются сохранение исторической памяти, расширение знаний целевой аудитории об истории, культуре и традициях родного города, а также организация мероприятий, посвященных празднованию юбилея города.
Сфотографироваться с куницей и потереть ей нос наудачу может любой желающий, а принять участие в мероприятиях проекта по предварительной записи в группе во «ВКонтакте».
В этот же день внутри «РяДом» открылась выставка работ уфимских художников, посвященная столице Башкирии и приуроченная к открытию арт-объекта. Семь мастеров кисти и красок — Алия Нияскулова, Олеся Сапожкова, Джамиль Ахметгалиев, Ильгиз Насибуллин, Артур Василов, Альберт Хабибуллин и Рушания Бадретдинова предоставили свои работы для выставки, инициированной фондом «Территория счастья».
Картины вдохновлены красотами родного города, известными всем достопримечательностями, атмосферными местами и уютными улочками Уфы. Художники запечатлевали на своих полотнах дорогие сердцу пейзажи в разные периоды времени, начиная с 1990-х годов и до 2024 года. Выставка наглядно отражает историю города, дома из нашего детства, юности и зрелости, изменившиеся под натиском времени или уступившие место современным постройкам.