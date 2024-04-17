В Уфе открылся новый арт-объект с символом города

«Я рада приветствовать всех гостей в пространстве со смыслом “РяДом”, которое уже стало любимым для многих наших общественных организаций, министерств и правительства. Здесь любят встречаться, учиться видеть прекрасное, создавать новые идеи и воплощать их в жизнь. 2024 год в Башкирии посвящен нашей родной и любимой Уфе и все мероприятия так или иначе связаны с 450-летием столицы. Наше общественное пространство “РяДом” не могло остаться в стороне от этого события. Приглашаем всех гостей принимать участие в мероприятиях проекта “Уфа РяДом”, знакомиться с городом по-новому. И, конечно же, знакомиться с искусством», — приветствовала участников мероприятия Каринэ Хабирова.