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В Алматы открыли новую аллею

В Алматы торжественно открыли Аллею молодоженов «Жас жұбайлар аллеясы» в парке «Гулдер», сообщает Zakon.kz.

Источник: Пресс-служба акимата Алматы

Мероприятие прошло 17 апреля 2024 года в микрорайоне Кулагер.

Впечатлениями поделилась алматинка Татьяна Степанова.

«Мы с моим мужем Юрием познакомились 17 апреля, и на это же число выпала дата регистрации. Пришли на регистрацию брака с родственниками, и каково же было наше удивление, когда нам предложили посадить дерево в знак нашего союза».

Татьяна Степанова

Стоит отметить, что в Алматы за 2023 год было зарегистрировано более 16 тысяч браков, за первый квартал 2024 года — 4399 браков, а в День влюбленных «Козы Корпеш и Баян Сулу» 15 апреля — 92 брака.

Здесь же в парке молодожены и другие участники мероприятия высадили около 30 саженцев лиственного вяза.

Напомним, 21 апреля 2024 года в Алматы пройдет спортивное мероприятие. В соревновании примут участие более 8 тыс. человек. Стартуют бегуны от Парка первого президента по проспекту аль-Фараби и финишируют на Центральном стадионе.

С планом перекрытия дорог можно ознакомиться по ссылке.