В Калининграде решили возобновить отопительный сезон с 18 апреля. Об этом сообщила в своём телеграм-канале глава городской администрации Елена Дятлова.
«Погода у нас непредсказуемая, поэтому будем подстраиваться. С завтрашнего дня возобновляем отопительный сезон. Если у вас возникнут проблемы с отоплением, то обращайтесь в свои управляющие компании и сообщайте им о том, что у вас холодные батареи. Так как, возможно, придётся устранять технические неполадки».
Отопительный сезон в Калининграде завершили 10 апреля. Такое решение приняли после существенного потепления и обращений граждан. Однако в последние дни в регионе значительно похолодало. Местные жители стали массово жаловаться на холод и сырость в квартирах.
При этом в администрации Калининграда отмечали, что остановка котельных — достаточно сложный технический процесс и запустить отопление повторно в этом сезоне не получится.