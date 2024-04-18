В Калининграде решили возобновить отопительный сезон

«Погода у нас непредсказуемая, поэтому будем подстраиваться. С завтрашнего дня возобновляем отопительный сезон. Если у вас возникнут проблемы с отоплением, то обращайтесь в свои управляющие компании и сообщайте им о том, что у вас холодные батареи. Так как, возможно, придётся устранять технические неполадки».