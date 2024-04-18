ФСБ опубликовала архив о том, как «Смерш» сорвал мятеж бандеровцев в РККА

Как отмечают историки спецслужб, в Советском Союзе в условиях войны была выстроена четко работавшая система противодействия механизму разведки и диверсий, отточенному гитлеровцами в течение многих лет в разных странах. По мнению экспертов, основное достижение «Смерша» состоит в том, что ни одна операция Красной армии не была сорвана по причине действий вражеских спецслужб. Ни один стратегический план советского командования не стал известен врагу. Кроме того, не произошло ни одного антисоветского выступления ни в рядах Красной армии, ни в ее тылу, на что так надеялись в Германии.