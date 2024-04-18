Три рейса S7 приземлятся в Новосибирске с большой задержкой

В аэропорт Толмачево три рейса прибудут с сильным опозданием. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло воздушной гавани.
Рейс Дубай-Новосибирск должен был приземлиться 17 апреля в 21.15. Однако в итоге его прилет перенесли на 13.50 18 апреля.
Самолет из Нерюнгри должен был прилететь в 11.35. Теперь указано, что его прибытие ожидается в 20.10.
Также на 10 часов задерживается прибытие рейса из Иркутска. Вместо 12:55 он должен приземлиться в 23:05.
Напомним, компания S7 возобновит прямые рейсы из Новосибирска в Калининград.