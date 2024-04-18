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Три рейса S7 приземлятся в Новосибирске с большой задержкой

Самолеты прилетят на 8−10 часов позже.

Источник: Сиб.фм

В аэропорт Толмачево три рейса прибудут с сильным опозданием. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло воздушной гавани.

Рейс Дубай-Новосибирск должен был приземлиться 17 апреля в 21.15. Однако в итоге его прилет перенесли на 13.50 18 апреля.

Самолет из Нерюнгри должен был прилететь в 11.35. Теперь указано, что его прибытие ожидается в 20.10.

Также на 10 часов задерживается прибытие рейса из Иркутска. Вместо 12:55 он должен приземлиться в 23:05.

Напомним, компания S7 возобновит прямые рейсы из Новосибирска в Калининград.