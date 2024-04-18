В Новосибирске задержали мужчину, напавшего на журналистку Сиб.фм

Напомним, Елена Отмахова сфотографировала внедорожник, который в нарушении правил дорожного движения припарковался на тротуаре на улице Дуси Ковальчук. На машине не было номеров. Водитель автомобиля начал хамить девушке и светить ей лазером в глаза. После, мужчина проследовал за Еленой в магазин, дождался на крыльце и напал на неё.