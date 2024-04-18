В Новосибирске задержали мужчину, напавшего на журналистку Сиб.фм

Припаркованный не по правилам дорожного движения и без номеров Mitsubishi Pajero заметили сотрудники ГИБДД. На Дмитрия А. оформили два административных протокола.
Журналистам Сиб.фм удалось выяснить, что этот же человек ранее проявлял агрессию к другим людям, а его полный тёзка продавал на сайте объявлений прицел.
Издание также сообщает, что по факту нападения на Елену Отмахову возбуждено уголовное дело по статье 119 УК РФ (Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы).
Напомним, Елена Отмахова сфотографировала внедорожник, который в нарушении правил дорожного движения припарковался на тротуаре на улице Дуси Ковальчук. На машине не было номеров. Водитель автомобиля начал хамить девушке и светить ей лазером в глаза. После, мужчина проследовал за Еленой в магазин, дождался на крыльце и напал на неё.
Ранее «МК в Новосибирске» рассказывал о том, что полиция Новосибирска не приехала после сообщения о нападении на журналистку Сиб.фм.