Погода в Калининграде в выходные: подробный прогноз

В Калининграде во второй половине недели облачная погода. Температурный максимум составит +9 градусов. Об этом сообщают «Метеовести» и Гидрометцентр России.
В пятницу днём — +9, пасмурно с просветами, ветер северный 4−6 м/с. В ночь на субботу — +2 и дождь.
В субботу днём — +7, облачно и дождь, ветер западный 5−6 м/с. В ночь на воскресенье — +2 градуса.
В воскресенье днём — +9, облачно, возможен небольшой дождь, ветер северный 5−7 м/с. В ночь на понедельник — +3 градуса, ожидается мокрый снег.
В Калининграде из-за похолодания планируют перенести общегородской субботник, который должен был состояться 20 апреля.