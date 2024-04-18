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Погода в Калининграде в выходные: подробный прогноз

Ожидаются осадки.

Сейчас в Ричмонде: +19° 0 м/с 73% 755 мм рт. ст. +17°

В Калининграде во второй половине недели облачная погода. Температурный максимум составит +9 градусов. Об этом сообщают «Метеовести» и Гидрометцентр России.

В пятницу днём — +9, пасмурно с просветами, ветер северный 4−6 м/с. В ночь на субботу — +2 и дождь.

В субботу днём — +7, облачно и дождь, ветер западный 5−6 м/с. В ночь на воскресенье — +2 градуса.

В воскресенье днём — +9, облачно, возможен небольшой дождь, ветер северный 5−7 м/с. В ночь на понедельник — +3 градуса, ожидается мокрый снег.

В Калининграде из-за похолодания планируют перенести общегородской субботник, который должен был состояться 20 апреля.