«Спит с широко открытыми глазами»: Американская девочка с «маской Бэтмена» прилетела в Россию лечить рубцы

— Идем в очередной бой. На этот раз в Санкт-Петербурге с доктором Ольгой. Ее предыдущие операции с доктором Поповым были в основном для удаления невуса и профилактики рака. Но он же онколог, и эстетическая сторона лечения не была в приоритете. Кожа Луны становится плотной, на лбу много волос, и она спит с широко открытыми глазами. Вот почему мы решили ехать к пластическому хирургу. Из всего, что мы нашли, она — одна из лучших, — сообщила мама девочки Кэрол перед вылетом в Россию.