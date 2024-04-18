«Спит с широко открытыми глазами»: Американская девочка с «маской Бэтмена» прилетела в Россию лечить рубцы

Юная Луна Феннер с «маской Бэтмена» из США снова вернулась в Россию. На этот раз американская малышка с мамой и папой прилетела в Петербург, где в клинике пластической хирургии ей будут лечить рубцы на лице после уникальной операции по удалению огромного невуса в Краснодаре. Первую процедуру назначили на 19 апреля.
— Идем в очередной бой. На этот раз в Санкт-Петербурге с доктором Ольгой. Ее предыдущие операции с доктором Поповым были в основном для удаления невуса и профилактики рака. Но он же онколог, и эстетическая сторона лечения не была в приоритете. Кожа Луны становится плотной, на лбу много волос, и она спит с широко открытыми глазами. Вот почему мы решили ехать к пластическому хирургу. Из всего, что мы нашли, она — одна из лучших, — сообщила мама девочки Кэрол перед вылетом в Россию.
Маленькая пациентка пробудет в петербургской клинике не меньше двух месяцев. Избавлять Луну от рубцов будут методом тканевой дермотензии.
— Этот метод дает замечательный эффект. Экспандеры дадут избыток кожи, наподобие того, что происходит с кожей беременной женщины — она растягивается как резинка. И с ней потом легко работать. Кожа девочки станет как новая. Но операции будут проходить в несколько этапов — рассказала ранее в беседе с «КП»-Кубань новый лечащий врач Луны Ольга Филиппова.
Надо сказать, что новые процедуры будут стоить американской семье десятки тысяч долларов. Однако это все равно дешевле, чем лечение в США или Израиле. По словам врача, Луне создадут новую красивую кожу на лице.
Напомним, малышка Луна Феннер родилась с гигантским родимым пятном на лице четыре года назад. Медики озвучили диагноз — меланоцитарный невус. При этом врачи предупредили, что такое образование может спровоцировать рак кожи. Мама и папа начали немедленно думать, как спасти свою дочь.
На операции требовались большие деньги. Кэрол не опустила руки и организовала успешную благотворительную кампанию. Тогда о необычной девочке узнал весь мир. Однако американские медики не рискнули взяться за такой сложный случай. К счастью, на помощь откликнулся российский врач Павел Попов из Краснодара. Он вернул надежду американской семье на спасение их малышки и провел успешно несколько операций с применением фотодинамической терапии.