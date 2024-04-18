Челябинский зоопарк начал работать на два часа дольше

В летний сезон зоопарк открыт с 10 до 20 часов в будни и с 10 до 21 часа — с пятницы по воскресенье. При этом, на вход зоопарк работает до 19 и 20 часов соответственно. До этого времени можно купить билеты в кассе, а потом они закрываются.
— По электронным билетам также можно пройти в соответствии с режимом работы кассы, — уточнили в зоопарке.
Кроме того, ежедневно будет работать и Детский контактный зоопарк. В будни он открыт с 11 до 18 часов (касса — до 17:30), а с пятницы до воскресенья — с 11 до 19 часов (касса работает на вход до 18:30).
Цена за взрослый билет — 300 рублей. Дети от 5 до 11 лет и пенсионеры могут рассчитывать на льготный билет за 150 рублей. Вход для студентов-очников стоит 200 рублей. Малыши до 4-х лет проходят бесплатно. Также льготу в виде бесплатного входа могут получить ветераны, инвалиды и другие категории, список тут. Для подтверждения этого права потребуется предъявить документ.
Напомним, сами питомцы тоже вовсю готовятся к лету. С наступлением тепла гуси снова переехали в вольер к верблюдам Индире и Таганаю. И тут же устроили драку.