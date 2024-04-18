Челябинский зоопарк начал работать на два часа дольше

В летний сезон зоопарк открыт с 10 до 20 часов в будни и с 10 до 21 часа — с пятницы по воскресенье. При этом, на вход зоопарк работает до 19 и 20 часов соответственно. До этого времени можно купить билеты в кассе, а потом они закрываются.