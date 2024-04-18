Школьники из Башкирии запустили спутник в стратосферу

Добавим, что согласно приказу минпросвещения РФ победители и призеры конкурса получают дополнительные баллы за индивидуальные достижения при поступлении в вузы-партнеры программы «Дежурный по планете». Также победители и призеры могут подать и принять участие в тематической смене «Инношкольник» в «Артеке».