Школьники из Башкирии запустили спутник в стратосферу

Конкурс в области космоса для школьников 8−11-х классов проводится уже в шестой раз и в этом году собрал 108 участников из 37 регионов.
На протяжении смены участники работали над проектом в области космической инженерии и применении космических данных. Ребята запускали учебные ракеты, испытывали прототипы спутников формата CubeSat в стратосфере на высоте 25 км и создавали ровера для исследования планеты, самостоятельно устанавливали связь с Международной космической станцией (МКС), проанализировали и уточнили данные особо охраняемой природной зоны.
По итогам соревнования в треке «Прикладные космические системы и управления спутниками» Тагир Хабибуллин из 10А стал победителем, а его одноклассник Алексей Федотов — призером. В треке «Космическая робототехника — Роверы» призовое место занял Данияр Шигапов из 8 В.
В космической смене Тагир и Алексей создавали действующий прототип спутника, испытывали его в стратосфере, разрабатывали приемо-передающие станции, получали и анализировали телеметрию со своего спутника. А Данияр в команде создавал собственный ровер для покорения планет, рассказал наставник ребят, учитель физики башкирского лицея-интерната № 3 Стерлитамака Ильдар Казнабаев.
Добавим, что согласно приказу минпросвещения РФ победители и призеры конкурса получают дополнительные баллы за индивидуальные достижения при поступлении в вузы-партнеры программы «Дежурный по планете». Также победители и призеры могут подать и принять участие в тематической смене «Инношкольник» в «Артеке».
Ранее «Башинформ» писал, что Башкирия вошла в число регионов России с лучшими технологическими кружками.