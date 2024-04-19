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Уволенный хирург, спасший ребенка после нападения собаки, возобновит работу

КРАСНОДАР, 19 апр — РИА Новости. Хирург Алексей Дикарев, сообщавший об увольнении из медвуза Кубани после проведения уникальной операции, во время которой он пришил ребенку нос, губы и щеки, откушенные псом, заявил в соцсети, что возобновит работу в КубГМУ.

Источник: © РИА Новости

В минувшую пятницу Дикарев рассказал РИА Новости, что три недели назад он пришил ребенку, пострадавшему от нападения пса в Карачаево-Черкесии, откушенные нос, губы и щеки. По словам хирурга, операция в таком объеме стала первой в мире, мальчик находится в стабильном состоянии, а оторванный лоскут прижился на 75%. Дикарев также отметил, что альтернативой операции могла стать трансплантация лица от другого человека, что для пациента означало бы пожизненный прием седативных препаратов.

Затем Дикарев рассказал в соцсети, что в вузе его попросили написать увольнительную. Однако в пресс-службе Кубанского государственного медицинского университета (КубГМУ) сообщили РИА Новости, что Дикарев написал заявление на увольнение по собственному желанию в начале апреля. Возможным нарушением трудовых прав хирурга заинтересовался председатель СК России Александр Бастрыкин, а в краевом СУСК началась проверка.

«Все недоразумения устранены. Претензий к кубанскому мединституту, к ректору — господину (Сергею) Алексеенко у меня нет, как впрочем и не было. Это были итоги недопонимания, связанные с некорректностью подачи информации. Институту желаю успехов, есть предположение, что мы продолжим даже возможно в большем объеме и количестве. Я буду только счастлив и рад», — сказал Дикарев в видеообращении.

медицина