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В Красноярском крае планируют вырастить 2 млн саженцев хвойных деревьев

Их выращивают для восстановления лесов.

В двух теплицах Красноярского лесничества вырастят 450 тысяч саженцев для восстановления лесов. Об этом сообщили в министерстве природных ресурсов.

Специалисты Красноярского лесничества приступили к посеву семян сосны обыкновенной в мини-теплицах для выращивания сеянцев с закрытой корневой системой. В этом году в двух тепличных комплексах здесь планируют получить 450 тысяч саженцев, которые уже осенью начнут высаживать.

В лесничестве будут следить за соблюдением температурного режима в теплицах, а также проливать кассеты. Через месяц специалисты приступят к прополке саженцев, а когда они достигнут 12 см, их переместят для адаптации к высадке.

Всего в Красноярском действуют 6 мини-теплиц в Иланском, Минусинском, Емельяновском и Красноярском лесничествах. В них в 2024 году планируют вырастить 2 млн саженцев хвойных деревьев.

Ранее сообщалось о том, что для Красноярска хотят приобрести пальмы за несколько миллионов рублей. Решение о покупке власти объясняют тем, что имеющиеся экзотические деревья выросли, а уход за ними и их транспортировка стали сложнее.

экология