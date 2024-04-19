В Красноярском крае планируют вырастить 2 млн саженцев хвойных деревьев

В двух теплицах Красноярского лесничества вырастят 450 тысяч саженцев для восстановления лесов. Об этом сообщили в министерстве природных ресурсов.
Специалисты Красноярского лесничества приступили к посеву семян сосны обыкновенной в мини-теплицах для выращивания сеянцев с закрытой корневой системой. В этом году в двух тепличных комплексах здесь планируют получить 450 тысяч саженцев, которые уже осенью начнут высаживать.
Всего в Красноярском действуют 6 мини-теплиц в Иланском, Минусинском, Емельяновском и Красноярском лесничествах. В них в 2024 году планируют вырастить 2 млн саженцев хвойных деревьев.
Ранее сообщалось о том, что для Красноярска хотят приобрести пальмы за несколько миллионов рублей. Решение о покупке власти объясняют тем, что имеющиеся экзотические деревья выросли, а уход за ними и их транспортировка стали сложнее.