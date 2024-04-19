Ученые нашли останки крупнейшего морского динозавра — как два автобуса

Первую челюсть доисторического морского гиганта обнаружили на побережье Великобритании в графстве Сомерсет в 2016 году, а спустя четыре года на еще одну наткнулись отец с дочерью, гулявшие по берегу моря, последние останки нашли в 2022 году.