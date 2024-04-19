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Ученые нашли останки крупнейшего морского динозавра — как два автобуса

Международная группа палеонтологов из Великобритании и Германии смогла идентифицировать, возможно, самого крупного морского динозавра из когда-либо описанных, сообщает научный журнал PLOS One.

Источник: Смартпресс

Первую челюсть доисторического морского гиганта обнаружили на побережье Великобритании в графстве Сомерсет в 2016 году, а спустя четыре года на еще одну наткнулись отец с дочерью, гулявшие по берегу моря, последние останки нашли в 2022 году.

Теперь эксперты говорят, что челюсти принадлежали гигантским ихтиозаврам, длина которых могла достигать 25 метров (сравнимо с современным синим китом).

Команда назвала новый род и вид титанических ихтиозавров Ichthyotitan severnensis. что в примерном переводе с научной латыни означает «гигантский рыбовидный ящер Северна».

Немецкие ученые из Боннского университета выяснили, что на момент ухода из жизни найденный динозавтр не достиг предельного размера и продолжал расти.

Кости возрастом 202 млн лет отнесли к концу триасовой эпохи, известной как ретийский период. Это было время расцвета огромных динозавров на суше и в океане.

Ихтиозавра постигла судьба многих других видов животных юрского периода, вымерших в результате глобального катаклизма. А последующие обитатели морей таких огромных размеров уже не достигали.