Ученые нашли останки крупнейшего морского динозавра — как два автобуса

Первую челюсть доисторического морского гиганта обнаружили на побережье Великобритании в графстве Сомерсет в 2016 году, а спустя четыре года на еще одну наткнулись отец с дочерью, гулявшие по берегу моря, последние останки нашли в 2022 году.
Теперь эксперты говорят, что челюсти принадлежали гигантским ихтиозаврам, длина которых могла достигать 25 метров (сравнимо с современным синим китом).
Команда назвала новый род и вид титанических ихтиозавров Ichthyotitan severnensis. что в примерном переводе с научной латыни означает «гигантский рыбовидный ящер Северна».
Немецкие ученые из Боннского университета выяснили, что на момент ухода из жизни найденный динозавтр не достиг предельного размера и продолжал расти.
Кости возрастом 202 млн лет отнесли к концу триасовой эпохи, известной как ретийский период. Это было время расцвета огромных динозавров на суше и в океане.
Ихтиозавра постигла судьба многих других видов животных юрского периода, вымерших в результате глобального катаклизма. А последующие обитатели морей таких огромных размеров уже не достигали.