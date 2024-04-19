Счет шел на минуты: сотрудники ДВЖД из Хабаровского края спасли жизнь пассажиру

Несколько дней назад на станции Тырма местному жителю стало плохо. У него резко ухудшилось состояние здоровье, а помочь на месте ему не могли. Сделать это можно было лишь за 200 километров, в больнице Чегдомына. Счет шел на минуты. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Тогда врачи обратились на ДВЖД за помощью перевезти больного. Те, не думая, тут же согласились, продумав все до мелочей. Быстро и бережно они перевезли мужчину и сопровождающих в Чегдомын.
— Буквально за два часа мы проделали большую и слаженную работу. Дирекция путевых машин организовала автомотрису, пока локомотивная бригада готовилась, вместе с поездными диспетчерами подготовили задание и маршрут, я сообщила медикам, и они выехали с пациентом к станции. Мотриса была готова, при помощи вагонников и других работников аккуратно занесли пациента в салон и поехали, — рассказала дежурная по станции Тырма Лейла Золотарева.
Вагон вели по маршруту быстро, словно скорую с проблесковыми маячками. В итоге мужчину вовремя передали врачам, которые спасли ему жизнь. Медики поблагодарили железнодорожников за профессионализм и слаженность действий.