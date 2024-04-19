Счет шел на минуты: сотрудники ДВЖД из Хабаровского края спасли жизнь пассажиру

— Буквально за два часа мы проделали большую и слаженную работу. Дирекция путевых машин организовала автомотрису, пока локомотивная бригада готовилась, вместе с поездными диспетчерами подготовили задание и маршрут, я сообщила медикам, и они выехали с пациентом к станции. Мотриса была готова, при помощи вагонников и других работников аккуратно занесли пациента в салон и поехали, — рассказала дежурная по станции Тырма Лейла Золотарева.