Новосибирский блогер Дава устроил скандал на шоу «Сокровища императора»

По данным пресс-службы телеканала, новосибирский блогер Давид Манукян и его брат Арман отказались мириться с тем, что команда Евгении Искандаровой и Карины Кокс проявляет выдающиеся результаты в испытаниях, не уступая мужчинам. Они начали атаковать своих соперниц, обвиняя их в недобросовестной игре.