В 11 областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение

«20 апреля на западе Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный днем на юге области порывы 15−20 метров в секунду», — говорится в сообщении.
В Жамбылской области на северо-востоке пыльная буря.
В области Жетісу днем на западе, севере, востоке ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный в северной половине области порывы 15−20 метров в секунду. В Талдыкоргане днем 20 апреля ожидается ветер северо-восточный порывы 15−20 метров в секунду.
В Карагандинской области днем на юге ожидается ветер северо-восточный порывы 15−20, временами 23 метров в секунду.
В области Ұлытау ожидается ветер восточный, северо-восточный порывы 15−20 метров в секунду. В Жезказгане 20 апреля ожидается ветер северо-восточный днем порывы 15−20 метров в секунду.
В области Абай ожидается ветер северный, северо-восточный в центре, на востоке, юге области 15−20, днем порывы 23 метров в секунду.
В Восточно-Казахстанской области ночью и утром на севере, востоке ожидается туман. Ветер северо-западный, северный на западе, севере, юге области 15−20, днем порывы 23 метров в секунду.
«В области Абай и Восточно-Казахстанской области в связи с сохранением повышенного температурного фона и ожидаемыми осадками в виде дождя
В Актюбинской области ветер юго-восточный, восточный днем на юге, в центре области порывы 15−18 метров в секунду.
В Кызылординской области днем на востоке, в центре ожидается пыльная буря. Ветер восточный, ночью на востоке, в центре, днем на большей части области 15−20 метров в секунду. В Кызылорде 20 апреля днем ожидается пыльная буря. Ветер восточный днем 15−20 метров в секунду.
В Северо-Казахстанской области ночью и утром на юге ожидается туман.
«В Северо-Казахстанской области в период с 20 по 26 апреля 2024 года в связи добеганием боковых притоков с Акмолинской области (реки Терисаккан, Жабай и Калкутан) на реке. Есиль в районах Г. Мусрепова, Шал акын, Кызылжар и Есиль ожидаются повышения уровней воды (вторая волна половодья) и превышение критических отметок. Примечание: при превышении опасных отметок, сохраняется угроза подтопления населенных пунктов, хозяйственных построек и дорог местного значения, расположенных в самом поселке и ниже по течению реки, а также находящиеся в пойменных участках реки», — предупредили синоптики.
В Туркестанской области днем в горах ожидается гроза, шквал. Ветер восточный на севере, западе, в горных и предгорных районах 15−20, порывы 25 метров в секунду. В Шымкенте 20 апреля ожидается ветер восточный днем порывы 15−20 метров в секунду. В Туркестане 20 апреля ожидается ветер восточный порывы 15−20 метров в секунду.
«В Алматинской области в период