В 11 областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение

«В области Абай и Восточно-Казахстанской области в связи с сохранением повышенного температурного фона и ожидаемыми осадками в виде дождя 19—20 апреля , а также с продолжением интенсивного снеготаяния в среднегорной зоне в период с 19 по 22 апреля 2024 года в области Абай (Жарминский и Кокпектинский районы) и Восточно-Казахстанской области ожидается формирование склонового стока, дальнейшие подъемы уровня воды на реках и превышение критических отметок. При этом возможны разливы и подтопления автодорог и железнодорожных путей, жилых населенных пунктов и хозяйственных построек», — предупредили в Казгидромете.