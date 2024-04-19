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В Волгоград привезли два 200-килограммовых осколка метеоритов

Фрагменты метеоритов пополнили коллекцию Волгоградского планетария.

Источник: комитет культуры Волгоградской области

В Волгоград из музея в Московской области доставили 2 осколка метеоритов. Как сообщили в региональном комитете культуры, осколки космических тел получили собственные имена — Сеймчан и Кампо-дель-Сьело.

Вес каждого такого «камня» составляет около 200 кг. Фрагменты метеоритов дополнили экспозицию Волгоградского планетария, в которой представлены более сотни различных космических объектов. Некоторые из них находятся в том виде, в каком упали на поверхность Земли.

Стоит отметить, что в регионе по решению губернатора Андрея Бочарова продолжается комплексная модернизация учреждений культуры. Так, в рамках реконструкции Волгоградского планетария в звездный дом поступило современное проекционное оборудование. Финансовую поддержку также оказывают лучшим сельским учреждениям культуры. Ранее «Волгоградская правда.ру» сообщала, что выплаты направят в 25 муниципальных образований.

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