В Национальном инженерном университете Перу открыли бюст Гагарина

Декан факультета механики Тито Роберто Вильчес отметил, что установка бюста Гагарина позволит сохранить историческую память об этом великом человеке как для университета, Перу, так и мира в целом. На факультете же он станет символом новой аэрокосмической специальности и вдохновит студентов на успехи в изучаемой специальности, приводит слова декана дипмиссия.