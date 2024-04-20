В Национальном инженерном университете Перу открыли бюст Гагарина

«На факультете механики Национального инженерного университета состоялось торжественное открытие бюста первого в мире космонавта Юрия Гагарина. Бюст передан в дар международным благотворительным общественным фондом “Диалог культур — Единый мир” при содействии посольства России в Перу», — отметили в дипмиссии.
Временный поверенный в делах России в Перу Наталья Сентенкова, слова которой приводит посольство, отметила особое значение подвига Гагарина для развития всего человечества и выразила готовность РФ продолжать сотрудничество с Перу в сфере исследования космоса.
Ректор университета Альфонсо Лопес Чау подчеркнул традиционные тесные связи между НИУ и российскими вузами, активную реализацию программ студенческих и академических обменов, успешные практические проекты: например, запуск первого перуанского спутника «ЧАСКИ −1», подготовленного совместно с Юго-Западным государственным университетом.
Декан факультета механики Тито Роберто Вильчес отметил, что установка бюста Гагарина позволит сохранить историческую память об этом великом человеке как для университета, Перу, так и мира в целом. На факультете же он станет символом новой аэрокосмической специальности и вдохновит студентов на успехи в изучаемой специальности, приводит слова декана дипмиссия.
С приветственным видеообращением к собравшимся обратился российский космонавт Федор Юрчихин, который вспомнил о своем визите в НИУ и поздравил руководство университета с открытием бюста Гагарину.
Вниманию собравшихся была представлена выставка, посвященная первому космонавту Земли, а также продемонстрирован документальный фильм «Обнимая мир».