Красноярка Дарья Звездина не попала в финал шоу «Голос»

Наставник Владимир Пресняков отдал красноярке 40%, еще 43% — зрители. Звездина в сумме набрала 83,1% голосов, а Георгий Русских — 116,9%. В полуфинале он исполнил один из главных хитов рок-группы «Воскресенье» — «Я привык бродить один».