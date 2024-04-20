Красноярка Дарья Звездина не попала в финал шоу «Голос»

24-летняя Дарья Звездина из Красноярска не попала в финал шоу «Голос». Выступление девушки прошло накануне в прямом эфире Первого канала.
В первом этапе Звездина исполнила песню «Нечего терять», а во втором — вместе с рэпером Бастой и еще одним участником проекта Георгием Русских — спела «На заре» группы «Альянс».
Наставник Владимир Пресняков отдал красноярке 40%, еще 43% — зрители. Звездина в сумме набрала 83,1% голосов, а Георгий Русских — 116,9%. В полуфинале он исполнил один из главных хитов рок-группы «Воскресенье» — «Я привык бродить один».
Таким образом, в финал проекта пробился певец из Тверской области.