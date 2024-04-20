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Красноярка Дарья Звездина не попала в финал шоу «Голос»

Стоматолог из Красноярска проиграла в полуфинале шоу «Голос».

Источник: шоу «Голос» (Первый канал)

24-летняя Дарья Звездина из Красноярска не попала в финал шоу «Голос». Выступление девушки прошло накануне в прямом эфире Первого канала.

В первом этапе Звездина исполнила песню «Нечего терять», а во втором — вместе с рэпером Бастой и еще одним участником проекта Георгием Русских — спела «На заре» группы «Альянс».

Наставник Владимир Пресняков отдал красноярке 40%, еще 43% — зрители. Звездина в сумме набрала 83,1% голосов, а Георгий Русских — 116,9%. В полуфинале он исполнил один из главных хитов рок-группы «Воскресенье» — «Я привык бродить один».

Таким образом, в финал проекта пробился певец из Тверской области.

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