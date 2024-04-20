Путин поручил доложить о ситуации с окладами медработников

«Правительству Российской Федерации совместно с исполнительными органами субъектов Российской Федерации: рассмотреть вопрос о параметрах мероприятий по доведению окладов медицинских работников медицинских организаций, участвующих в базовой и территориальных программах обязательного медицинского страхования, до 50% фонда оплаты труда указанных медицинских организаций, в том числе о сроках осуществления мероприятий и перечне таких медицинских работников», — говорится в сообщении.