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Путин поручил доложить о ситуации с окладами медработников

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству до 30 апреля доложить по вопросу доведения окладов медработников до 50% фонда оплаты труда медицинских организаций, сообщается в перечне поручений, опубликованных на сайте Кремля.

Источник: © РИА Новости

«Правительству Российской Федерации совместно с исполнительными органами субъектов Российской Федерации: рассмотреть вопрос о параметрах мероприятий по доведению окладов медицинских работников медицинских организаций, участвующих в базовой и территориальных программах обязательного медицинского страхования, до 50% фонда оплаты труда указанных медицинских организаций, в том числе о сроках осуществления мероприятий и перечне таких медицинских работников», — говорится в сообщении.

Доклад необходимо представить до 30 апреля.

Путин Владимир
медицина