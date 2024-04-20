Темой «Тотального диктанта» стал культ личных дневников

Речь шла о рано умершей российской художнице 19 века Марии Башкирцевой, личный дневник которой вышел в свет после ее смерти. В тексте «Тотального диктанта» отмечается, что после этого случая «за перо взялись даже те юные барышни, которым раньше это и в голову не приходило». В том числе начала писать дневники и бабушка героини текста, однако внучке их нельзя было прочесть в силу возраста. Повзрослев, героиня добралась до рукописей и поняла, что лучше не вырывать исписанные страницы, не отказываться от своего прошлого.