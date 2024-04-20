Темой «Тотального диктанта» стал культ личных дневников

Речь шла о рано умершей российской художнице 19 века Марии Башкирцевой, личный дневник которой вышел в свет после ее смерти. В тексте «Тотального диктанта» отмечается, что после этого случая «за перо взялись даже те юные барышни, которым раньше это и в голову не приходило». В том числе начала писать дневники и бабушка героини текста, однако внучке их нельзя было прочесть в силу возраста. Повзрослев, героиня добралась до рукописей и поняла, что лучше не вырывать исписанные страницы, не отказываться от своего прошлого.
Как отметили в трансляции «Тотального диктанта», вторую часть текста, которую читала Матвеева, слушали 18 регионов России и 12 стран мира.
Ранее сообщалось, что акция «Тотальный диктант» пройдет 20 апреля на 1,3 тысячи площадок по всему миру и в онлайн-формате. Среди диктующих в этом году — Михаил Боярский, Андрей Ургант, Яна Чурикова, Елизавета Арзамасова и многие другие.
Более 200 площадок принимают участников в Москве, одной из таких стал центральный офис «Вкусно — и точка» — уникальная возможность написать диктант в необычной обстановке появилась более чем у 200 человек, а компания угощает всех участников кофе и десертами из ассортимента меню кафе.
В пресс-службе акции также отмечали, что 20 апреля состоится и онлайн-марафон, который начнется в 7.30 мск, а продлится до полуночи. Для людей, изучающих русский язык как иностранный или неродной, пройдет традиционный тест TruD.
«Тотальный диктант» — ежегодная акция в формате добровольного диктанта, принять участие в нем могут все желающие. Цель акции — показать, что быть грамотным важно, а заниматься русским языком хоть и нелегко, но увлекательно. Текст пишет каждый год известный писатель специально для акции. В прошлые годы столицами были Владивосток (2018), Таллин (Эстония) (2019), Санкт-Петербург (2020), Якутск (2021), Ярославль (2022) и Нижний Тагил (2023). В 2024 году, столица диктанта — Томск.