Маск назвал снижение рождаемости в США абсолютной катастрофой

В субботу бизнесмен отреагировал на публикацию в социальной сети Х, где было указано, что если в 1993 году доля американцев в возрасте от 30 до 34 лет, у которых был хотя бы один ребенок, составляла 60%, то сейчас их уровень оценивается только в 27%.