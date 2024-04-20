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Маск назвал снижение рождаемости в США абсолютной катастрофой

ВАШИНГТОН, 20 апр — РИА Новости. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск назвал абсолютной катастрофой для США резкое снижение доли молодых американцев с детьми за последние 30 лет.

Источник: AP 2023

В субботу бизнесмен отреагировал на публикацию в социальной сети Х, где было указано, что если в 1993 году доля американцев в возрасте от 30 до 34 лет, у которых был хотя бы один ребенок, составляла 60%, то сейчас их уровень оценивается только в 27%.

«Абсолютная катастрофа», — написал миллиардер, прокомментировав указанную информацию.

Соответствующие данные о демократических переменах в США ранее опубликовал исследовательский центр Pew Research. Также, согласно результатам проведенного организацией анализа, если в 1993 году порядка 63% американцев от 30 до 34 лет были замужем или женаты, то теперь их доля снизилась до 51%.

демография