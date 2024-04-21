«К лету успеют?»: перемены на популярном пляже обрадовали жителей Приморья

Администрация Владивостока объявила о расторжении договоров с недобросовестными арендаторами земельных участков в районе Шаморы. По информации мэрии города, арендованным территориям не оказывалось должное содержание.
Сейчас вдоль береговой полосы на втором и третьем пляжах начались работы по очистке песка от мусора с помощью механизированной техники, сообщает Telegram-канал «novosti_primorye» (18+).
Благоустройство территорий также проводят несколько арендаторов. На третьем пляже уже появилась новая парковка.
Некоторые арендаторы получили предписание убрать территорию от мусора и демонтировать заборы, препятствующие проходу людей к воде. Замечания должны быть устранены в кратчайшие сроки.
Жители города прокомментировали изменения в соцсетях:
«К лету успеют?»;
«Вот это цивилизация»;
«Правильно, пусть мусор собирают».