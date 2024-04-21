Алла Пугачева прилетит в Москву в июне, чтобы оформить на себя дом в Грязи

Перед началом съемок популярной телепередачи на текущей неделе артисты сплетничали, что приезд Аллы Пугачевой в Москву запланирован на конец июня. Продюсер Илья Саглиани подтвердил KP.RU: «Говорят, что Алла Пугачева планирует оформлять дом в деревне Грязь на себя, чтобы исключить риски потери недвижимости мужа-иноагента. Планы предсказуемые. Последние события показывают, что Пугачева хочет продолжать карьеру в России — но она ошибается если думает, что все ее слова и поступки последних двух лет “забудутся”. Люди примут ее только в том случае, если певица признает ошибки и четко заявит о своей патриотической позиции. Надо любить свою страну и тогда не придется приезжать “тайно”. Люди не забудут ее предательства. Шанс все исправить остается всегда — надо уметь признавать свои ошибки, доказывать свою патриотическую позицию не словами, а поступками».