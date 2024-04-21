Алла Пугачева прилетит в Москву в июне, чтобы оформить на себя дом в Грязи

Сотни небылиц было написано за минувшие два года о доме в подмосковной деревне Грязь — его «продавали», селили туда «знакомых семьи»
Дом общей площадью строений 2 тысячи 467 кв м и территорией площадью 2 га в подмосковной деревне Грязь по оценкам риэлторов продать дороже 600 млн руб невозможно, хотя на его строительство и обустройство потрачено в разы больше. Но даже за полмиллиарда рублей его никто из богатых людей не купит: объект недвижимости находится не в охраняемом поселке, где рядом дома обычных людей; построен и декорирован с учетом особенностей вкуса владельца — горгульи, вензеля, узкие окна и прочее. Так Андрей Малахов давно выразил мнение большинства об отсутствии вкуса при строительства этого дома-замка в деревне Грязь: «Представить, что я живу в этом замке даже если бы мне заплатили за это деньги — невозможно. В лучшем случае выдержал бы там сутки…».
К тому же, богатые люди покупают недвижимость на охраняемой территории, с благоустроенной инфраструктурой. Продать этот непрактичный дом практически невозможно — тем более, когда вся страна знает, что его строил иноагент. Замок «сжирает» ежемесячно деньги на содержание, в нем никто не проживает — есть два человека прислуги, которые периодически приезжают, чтобы привести в порядок сад и проверить обстановку внутри помещения. А свет включается в определенное время, благодаря системе «умный дом».
От дорогого дома пробовали избавиться через «закрытую продажу», но продавцы элитной недвижимости не нашли покупателей. Тогда от этой затеи хозяин-иноагент отказался. Говорят, что теперь план на счет замка поменялся — Максим Галкин* хочет переоформить его на жену Аллу Пугачеву, после она тут же завещает его детям.
Перед началом съемок популярной телепередачи на текущей неделе артисты сплетничали, что приезд Аллы Пугачевой в Москву запланирован на конец июня. Продюсер Илья Саглиани подтвердил KP.RU: «Говорят, что Алла Пугачева планирует оформлять дом в деревне Грязь на себя, чтобы исключить риски потери недвижимости мужа-иноагента. Планы предсказуемые. Последние события показывают, что Пугачева хочет продолжать карьеру в России — но она ошибается если думает, что все ее слова и поступки последних двух лет “забудутся”. Люди примут ее только в том случае, если певица признает ошибки и четко заявит о своей патриотической позиции. Надо любить свою страну и тогда не придется приезжать “тайно”. Люди не забудут ее предательства. Шанс все исправить остается всегда — надо уметь признавать свои ошибки, доказывать свою патриотическую позицию не словами, а поступками».
Алла Пугачева и ее муж-иноагент видят как теперь люди относятся к ним — как к предателям: под каждым новым сообщением об этой семейке в телеграм-каналах быстро появляются сотни гневных и осуждающих певицу и юмориста откликов. Поэтому попытки устраивать именно «тайные» визиты вполне объяснимы.
Напомним, что в 2024 году Алла Пугачева опять решила зарабатывать на своем музыкальном творчестве — выпустила альбом, следом четыре новых сингла. Премьеры состоялись весной на всех музыкальных платформах — говорят, что благодаря скачиваниям ее альбома и песен артистка уже заработала «десятки миллионов рублей». Многим было любопытно, что же теперь выпустила артистка — и такой интерес монетизируется.
У Аллы Пугачева на московской студии ее «завзвука» саундпродюсера Анатолия Лопатина за минувшие 25 лет записано множество музыкального материала — хватит еще на несколько альбомов. Так что Пугачева будет дорабатывать и выпускать треки, а может в будущем и на еще один альбом замахнется. Это тоже одна из целей визита в Москву, хотя большинство готового музыкального материала можно выпускать и без ее личного присутствия в студии.
Что касается московской недвижимости, то Максим Галкин* владеет квартирой, доставшейся ему по наследству от родителей — это объект недвижимости площадью 103 кв м на улице Новочеремушкинская, где иноагент и зарегистрирован. И пока он числится единственным хозяином земли и дома в подмосковной деревне Грязь, которые скоро он может подарить (переписать) на жену.
У Аллы Пугачевой в Москве в собственности: квартира в Филипповском переулке площадью 303 кв м; земельный участок 1200 кв м в домостроительном комбинате «Творчество»; земельный участок площадью 882 кв м в деревне Бережки (причал у дома, переписанного на внука Никиту).
У Пугачевой и ее мужа также есть собственность за границей: в Израиле, на Кипре и в США.
*Минюст РФ включил Максима Галкина в список физлиц-иноагентов.