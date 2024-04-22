На время Кантовского конгресса вход на остров Канта будет перекрыт

«Это вопрос безопасности. Там будет большое количество людей, — пояснил Ермак. — Мы перекрываем его только вечером, пока там идут мероприятия. Это нормальная история. мы же перекрываем остров Канта, когда у нас фестиваль “Кантата” идет или фестиваль “Территория мира — территория музыки”. После ситуации с “Крокус Сити Холлом” все очень серьезно, поэтому остров действительно будут перекрывать, но это не значит, что утром нельзя будет посетить и принести цветы».