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В Омской области вновь не смогли помиловать ни одного заключенного

Пресс-служба Министерства региональной безопасности в понедельник, 22 апреля 2024 года обнародовала итоги заседания комиссии по помилованию на территории Омского области. Уточняется, что соответствующие прошения подавались тремя осужденными, отбывающими наказание.

«По результатам рассмотрения ходатайств о помиловании и документов, представленных администрациями исправительных учреждений и уголовно-исполнительной инспекцией УФСИН России по Омской области, комиссией принято решение об отказе в гуманном акте помилования в отношении всех осужденных», — раскрыты итоги заседания пресс-службой ведомства.

Стоит напомнить, что в рамках мартовского заседания, по наблюдениям «СуперОмска», впервые за долгое время комиссия вынесла положительное решение по ходатайству о помиловании. Стоит отметить, что в данном случае речь шла о женщине. Никаких данных об «авторах» прошений, рассмотренных в апреле 2024 года, не представлено.