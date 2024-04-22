В Омской области вновь не смогли помиловать ни одного заключенного

Стоит напомнить, что в рамках мартовского заседания, по наблюдениям «СуперОмска», впервые за долгое время комиссия вынесла положительное решение по ходатайству о помиловании. Стоит отметить, что в данном случае речь шла о женщине. Никаких данных об «авторах» прошений, рассмотренных в апреле 2024 года, не представлено.