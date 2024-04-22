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Опубликован график работы медучреждений Башкирии в майские праздники

В Минздраве Башкирии опубликовали график работы учреждений по оказанию медицинской помощи в майские праздники.

Источник: ГОРОБЗОР.Ру

Так, травмпункты будут работать круглосуточно во всех районах и городах республики, а также на базе уфимских больниц № 5, 8, 21, ГКБ Демского района и Республиканской детской клинической больницы. Помощь офтальмолога можно получить в больнице № 8 и в Уфимском НИИ глазных болезней.

29, 30 апреля и 1, 4, 9, 10, 11 мая поликлиники будут работать с 8:00 до 17:00. Вызовы на дом (в том числе и неотложные) принимаются до 16:00. В эти дни также можно будет пройти диспансеризацию и профосмотры.

Женские консультации 29, 30 апреля, 1, 4, 9, 10, 11 мая будут ждать пациентов для гинекологического осмотра. УЗИ скрининг беременных в межрайонных кабинетах антенатальной охраны плода можно пройти 29, 30 апреля и 10 мая 2024 года.

Аптеки и аптечные пункты Уфы 28—30 апреля и 1, 4, 5, 9—12 мая 2024 года будут работать по графику работы выходного дня. Центральные районные аптеки — по графику субботы. Отпуск лекарственных препаратов по льготным рецептам в выходной день будет осуществляться в розничных отделах.

медицина