Опубликован график работы медучреждений Башкирии в майские праздники

29, 30 апреля и 1, 4, 9, 10, 11 мая поликлиники будут работать с 8:00 до 17:00. Вызовы на дом (в том числе и неотложные) принимаются до 16:00. В эти дни также можно будет пройти диспансеризацию и профосмотры.