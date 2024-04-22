Москалькова попросила прокуратуру проверить данные об избиениях в колонии «Черный дельфин»

Ранее член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Ева Меркачева в Telegram-канале написала, что перенаправила Москальковой сообщения от заключенных этой колонии, которые «сообщили об избиениях и пытках» и о том, что «они регулярно подвергаются физическим наказаниям за малейшую оплошность, в том числе за невыработку нормы плана на производстве».