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Москалькова попросила прокуратуру проверить данные об избиениях в колонии «Черный дельфин»

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась в Генпрокуратуру РФ с просьбой проверить информацию о якобы неправомерных действиях в отношении заключенных со стороны сотрудников исправительной колонии номер 6, более известной как «Черный дельфин», в Оренбургской области.

Источник: РИА "Новости"

В Telegram-канале омбудсмен сообщила, что получила обращение в защиту прав заключенных этой колонии.

«Обратилась в Генпрокуратуру России с просьбой провести проверку. Взяла ситуацию на особый контроль», — написала Москалькова.

Ранее член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Ева Меркачева в Telegram-канале написала, что перенаправила Москальковой сообщения от заключенных этой колонии, которые «сообщили об избиениях и пытках» и о том, что «они регулярно подвергаются физическим наказаниям за малейшую оплошность, в том числе за невыработку нормы плана на производстве».

права человека
Прокуратура