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В Самаре в этом году откроется еще три ярмарки

В мае в Самаре запланировано открытие ярмарки в Красноглинском районе, а в июне и июле — в районах ул. Ташкентская/Стара-Загора и Московское шоссе/Ново-Вокзальная. Об этом сообщает городская администрация.

Источник: РИА "Новости"

В субботу, 20 апреля, уже открылась муниципальная универсальная ярмарка на пересечении Московского шоссе и улицы Революционной. Здесь в современных круглогодичных павильонах создано 50 торговых мест. Проведены работы по благоустройству, организована парковка для покупателей.

«Формат ярмарок подтвердил свою значимость и нужность, как для жителей, так и для гостей Самары, — комментирует руководитель департамента экономического развития, инвестиций и торговли Владислав Зотов. — Четыре года назад у нас было всего шесть круглогодичных ярмарок, в этом году их насчитывается уже больше 20. Людям очень удобно в одном месте покупать всю продукты. Вся продукция на наших муниципальных ярмарках проверяется, на постоянной основе находится ветеринарный врач».

торговля