В Самаре в этом году откроется еще три ярмарки

«Формат ярмарок подтвердил свою значимость и нужность, как для жителей, так и для гостей Самары, — комментирует руководитель департамента экономического развития, инвестиций и торговли Владислав Зотов. — Четыре года назад у нас было всего шесть круглогодичных ярмарок, в этом году их насчитывается уже больше 20. Людям очень удобно в одном месте покупать всю продукты. Вся продукция на наших муниципальных ярмарках проверяется, на постоянной основе находится ветеринарный врач».