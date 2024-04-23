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Во Владивостоке изъяли более 240 литров суррогатного алкоголя

Нарушителю грозит штраф в размере 700 тысяч рублей.

Источник: PrimaMedia.ru

Во Владивостоке из незаконного оборота изъяли «паленую» водку и спирт. Нарушителю грозит штраф в размере 700 тысяч рублей, рассказали в пресс-службе правительства Приморского края.

По заявлениям министерства промышленности и торговли Приморского края, поддельный алкоголь был обнаружен в одном из магазинов на Нейбута. Пресечь и изъять из продажи контрафактный алкоголь удалось при помощи бдительных граждан.

«Из незаконного оборота изъято 243 литра алкогольной продукции без марок, поддельной водки, в том числе 20 литров спирта. Составлено четыре протокола, нарушителю грозит штраф на 700 тысяч рублей», — рассказали в ведомстве.

Весь конфискованный алкоголь, по заявлениям специалистов, до судебных разбирательств размещен на складе временного хранения с последующим уничтожением.

Стоит напомнить, что при участии министерства промышленности и торговли Приморья, а также полиции в крае регулярно проводятся антиалкогольные рейды.