Водоканал Воронежа устранил портал «в никуда» на асфальте

На улице 121 Стрелковой Дивизии у дома № 18 провалился асфальт на парковке около магазина. Это вызвало тревогу местных жителей, потому что дети лезли в яму, проверяя ее на прочность и глубину. Сотрудники «РВК-Воронеж» в ночь с 22 на 23 апреля устранили дыру «в никуда».