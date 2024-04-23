Водоканал Воронежа устранил портал «в никуда» на асфальте

На улице 121 Стрелковой Дивизии у дома № 18 провалился асфальт на парковке около магазина. Это вызвало тревогу местных жителей, потому что дети лезли в яму, проверяя ее на прочность и глубину. Сотрудники «РВК-Воронеж» в ночь с 22 на 23 апреля устранили дыру «в никуда».
Как оказалось, асфальт обрушился из-за подмывания грунта, которое образовалось в связи с повреждением водопроводной трубы диаметром 200 мм. Специалисты водоканала выехали на место и для безопасности горожан оградили яму со всех сторон.
— Аварийная ситуация на улице 121 Стрелковой Дивизии устранена. Работы были запланированы в ночное время суток для того, чтобы не ограничивать днем водоснабжение у жителей ближайших домов. После аварийно-восстановительных работ мастера засыпали образовавшуюся яму. Позже, после усадки грунта, мастера заасфальтирую участок, — сообщили в региональном Росводоканале.